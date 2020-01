Lakko ei pure täysillä Hasan ja Junnikkalan sahoihin - Kalajoella myös liittoon kuuluvia on mennyt töihin ja eronnut liitosta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Työtaistelujen piiriin maanantaina tulleet paikalliset sahat ovat osittain toiminnassa. Hasa Oy:n Haapajärven saha toimii yhdessä vuorossa, samoin Eskolan saha. Junnikkala Oy:n Kalajoen saha on yhdessä vuorossa, kun normaalisti kolmessa. Yhdessä vuorossa on myös Junnikkalan Oulainen.

Hasan tuotannon 140 työntekijästä töissä on 20, Junnikkalan 110 työntekijästä töissä on noin 50. Sahojen työväen järjestäytymisasteiden erot näkyvät töissä olevina. Työtaisteluissa on varauduttu kolmen viikon lakkoon.

Hasa Oy:n toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas kertoo, että Haapaveden yksikkö on kiinni ja samoin Haapajärven veistämö. Yrityksen toimihenkilöt ovat kaikissa toimipisteissä lakon ulkopuolella.

– Haapajärvellä sahaisimme normaali tilanteessa kahdessa vuorossa, kun nyt yhdessä. Eskola olisi meillä muutoinkin yhdessä vuorossa.

Eskolan tilanteessa poikkeusta on myös se, että jälkipään käsittely ei toimi siellä normaalisti.

– Tavaroiden lähetykset toimivat meillä joka paikassa. Valmiita sahatavarapaketteja lähtee maailmalle. Tavaraa meillä on valmiina varastossa, Pitkäkangas toteaa.

Pitkäkangas pitää lakkoa harmillisena sekä työnantajan ja työntekijäin näkökulmasta.

– Sahatavaramarkkinoilla on nyt sen verran huono suhdanne, että jos joskus pitää olla lakossa, niin nyt siihen on oikea hetki, Pitkäkangas arvioi.

Hasa Oy:n toimitusjohtaja ei usko, että lakolla on vaikutusta yrityksen asiakassuhteisiin. Jos tilanne pitkittyy, niin sitten vasta Pitkäkangas on sitä miettimässä.

– Meidän asiakaskunnastamme 70 prosenttia on kotimaassa emmekä usko menettävämme asiakkaita. Eiväthän kotimaamme asiakkaat saa tuotteita muualtakaan. Monella muulla sahalla on vientiä enemmän kuin meillä.

PääluottamusmiesTeijo Paanasen tiedot Hasalla töissä olevista ovat vähän pienemmät kuin mitä työnantajalla. Hänen mukaansa Haapajärvellä olisi töissä 10 henkeä ja Eskolassa 5.

– Meidän lakkotilanne on hyvä. Työntekijät eivät meillä halua, että heidän palkkojaan tiputetaan. Se selittää meidän hyvää järjestäytymisastettamme. Yhtään liittoon kuuluvaa meillä ei ole töissä.

Paananen ajattelee lakosta sitä, että hyvä olisi, jos työnantajien Metsäteollisuus ry lähtisi neuvottelemaan työntekijöiden edustajien kanssa.

– Meidän osalta näyttää, ettei Metsäteollisuus ry neuvottele meidän kanssamme ennen Paperiliiton ratkaisua. Ikinä ei ole näin jäykkää ollut. Työntekijäpuolen vaatimuksena on, että ostovoima kehittyisi. Työnantajan esityksellä ansiomme olisi tippumassa hurjasti. Teollisuusliitomme valtuuston päätöksenä on, että kiky-tunnit pitää saada pois.

Paananen näkee, että kaikilla sahoilla olisi nytkin sahaamisen tarvetta. Uutisissa olleisiin työnantajien esittämiin väitteisiin hän suhtautuu varauksella.

– Suhdanteet ovat olleet nousussa. Vaneriteollisuuskin on mukana, ja sen tilauskanta on ollut vähintään kohtalainen. Työnantajia edustavan Metsäteollisuus ry:n tiedotus on osittain täyttä propagandaa, hän arvioi.

Junnikkalan pääluottamusmies Hannu Junttila selittää sahan alhaista järjestäytymisastetta sillä, että töihin on tullut nuori sukupolvi, joista osa ehkä vasta myöhemmin löytää ammattiliittojen arvon. Etusijalla on vielä jotkut muut asiat.

– Ennen lakkoa järjestäytymisaste parani jonkin verran, sillä vain ammattiliitto maksaa avustuksia lakon ajalta.

Junnikkalan 110 työntekijästä 63 kuuluu tällä hetkellä liittoon. Jäsenmäärä on elänyt viime päivinä molempiin suuntiin. Kun liittoon kuuluvia on mennyt töihin, heitä on eronnut liitosta.

– Toivotaan, ettei tarvitse olla kolmea viikkoa lakossa. On uusi juttu itse kullekin joutua lakkoon.Tätä ei ole ollut sinä 25 vuotena, mitä olen ollut Kalajoella töissä. Lakkoa on saatettu pitää yllätyksenä, sillä meidän työnantajamme ei ole järjestäytynyt Metsäteollisuus ry:hyn.

Saha pyörii Kalajoella nyt yhtä vuoroa, kun normaalista kolme. Jatkojalostuksessa myös höyläämö on aamuvuorossa.

– Illat ovat meillä nyt hiljaisia, Junttila kertoo.

Oulaisissa saha on myös toiminnassa yhdessä vuorossa. Se on edellyttänyt Junttilan mukaan toimihenkilöhenkilöiden töihin tarttumista.