Ylivieska mukaan Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimahankkeeseen – Tarmo Hirvelä vastusti

Ylivieskan kaupunginhallitus päätti, että Ylivieska lähtee mukaan Pohjois-Pohjanmaan liiton Tuuli-hankkeeseen.

Kyseessä on tuulivoiman alueellisen suunnittelun kehityshanke, jossa määritellään tuulivoimalle soveltuvat ja soveltumattomat alueet. Tavoitteena on muun muassa tuulivoimatuotannon edistäminen ja kestävyyden varmistaminen Pohjois-Pohjanmaalla.

Ylivieskan kaupunginhallituksen keskustelussa pidettiin tärkeänä sitä, että hankkeessa tehdään selvitys sähkönsiirtoverkosta, tuulivoimapuistojen liityntäyhteyksistä ja liityntämahdollisuuksista. Kaksivuotisen hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää maakuntakaavoituksessa, minkä lisäksi kunnat voivat käyttää tuloksia omassa suunnittelutyössään.

Kokouksessa perussuomalaisten Tarmo Hirvelä esitti, että kaupunki ei lähde mukaan Tuuli-hankkeeseen, mutta esitys ei saanut kannatusta.

Tuuli-hankkeen kokonaiskustannusarvio on 384 000 euroa, josta Ylivieskan, Kalajoen, Alavieskan, Merijärven, Sievin ja Oulaisten rahoitusosuudeksi on laskettu 1 250 euroa per kunta.

Kaupunginhallitus antoi myös lausunnon Haapaveden Puutionsaaren tuulivoimapuiston suunnitelmasta, joka oli hallituksen mielestä tarkoituksenmukaisesti laadittu. Tuulivoimala-alue on tulossa Ylivieskan rajalle Haapavesi-tien varteen. Kyseessä on 43 voimalan kokonaisuus, jossa voimaloiden korkeus on enintään 300 metriä.