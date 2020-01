Sairaanhoitaja menetti ammattioikeutensa, kävi pohjalla, pääsi kuiville ja tsemppaa nyt muita: Irti huumekoukusta vertaistuella

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nuorella, kutsutaan häntä tässä jutussa vaikkapa "Leaksi", oli naiseuden alkuvaiheissa voimakkaat kuukautiskivut ja hänelle määrättiin niihin opiaattilääkitys. Sittemmin Lea parikymppisenä kouluttautui sairaanhoitajaksi ja hän työskenteli ammatissa kahdeksan vuoden ajan.

– Työtahti oli kova ja paineita kasautui vastavalmistuneelle sairaanhoitajalle ihan työuupumukseen saakka. Työskentelin vuodeosastolla, jossa käytetään kipulääkkeitä ja otin niitä omaan käyttööni. Jäin kiinni, sain potkut ja menetin ammattioikeudet, nyt 34-vuotias Lea kertoo yhdellä lauseella karusta elämänvaiheestaan, joka heitti hänet syöksykierteeseen.

– Tämän jälkeen ensimmäisenä kesänä vedin alkoholia, ja sen jälkeen vielä neljä vuotta kaikkea mahdollista, mitä sain käsiini.

Lea on naimisissa ja yhteisiä vuosia on kertynyt 5,5 vuotta. Toissa kesän tapahtumat olivat tälle avioparille käänteentekeviä.

– Miestäni puukotettiin ja minut pahoinpideltiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tämän jälkeen he päättivät vaihtaa piirejä sekä ympäristöä ja palasivat Lean kotiseudulle.

– Aineiden käyttö ei minun kohdallani katkennut siihenkään, vaan käytin vielä sen jälkeen lääkkeitä väärin.

Lealla oli kuitenkin halu päästä aineista irti ja hän hakeutui viime kesänä naisille laitoskuntoutusta tarjoavaan Hoitokoti Tuhkimoon Tohmajärvelle Pohjois-Karjalaan. Siellä tehdään kuntoutettavalle henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Työote on myllyhoidollinen, johon sisältyy muun muassa niin yksilökeskusteluja kuin ryhmätoimintaa. Lea kävi Tuhkimossa myös yhden viikon intervallijaksoilla myöhemminkin.

– Ryhmissä alkoi myös toipumiseni, sain ihania ihmisiä elämääni ja aloin hyväksymään myös menneisyyteni, Lea kertoo ja arvioi, että kahdeksan vuotta työelämässä helpotti hänen kohdallaan pääsyä takaisin arjenhallintaan, kun taitoja ei tarvinnut ihan alusta opetella.

Nyt Lea on kuivilla ja vakuuttaa, että hänellä on voimia antaa vertaistukea myös muille.

– Välillä olo tuntuu jo ihan onnelliselta!

Haapajärvellä on vastikään käynnistynyt Nimettömien Narkomaanit eli NA-vertaisryhmän toiminta, jonka kokoukset on tarkoitettu kaikille, joilla on halu päästä eroon huumeista – se on ainoa edellytys jäsenyydelle. Ryhmässä toipuvat addiktit kokoontuvat säännöllisesti ja auttavat toisiaan pidättäytymään täysin irti huumeista ja päihteistä.

Ryhmän perustamista tuki paikkakunnalla tieto, että toiminnalle olisi tarvetta ja Haapajärvellä olisi tulijoita, jos tieto kokoontumisista heidät tavoittaa.

NA-ryhmä on matalan kynnyksen paikka saada tukea. NA-ryhmällä ei ole jäsenmaksuja, eikä toiminta liity mihinkään uskontoon, instituutioon tai muuhun järjestöön.

Ryhmässä ei myöskään ole ketään ohjaajaa tai vetäjää erikseen, vaan kaikki osallistujat ovat samalla viivalla ja joku toipuvista addikteista avaa kokouksen.

Vastaavat ryhmät kokoontuvat lähiseuduilla myös Ylivieskassa ja Nivalassa. Nimettömien Narkomaanien -verkkosivulla kerrotaan, että NA-kokoukseen voi osallistua millä tahansa paikkakunnalla.

Haapajärvellä NA-ryhmä kokoontuu maanantaisin kello 18–20 Puistokatu 37:n alakerrassa. Haapajärvellä kuukauden viimeiset maanantait ovat avoimia kokouksia. Muut maanantait ovat suljettuja.

Avoimet kokoukset on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Suljetut kokoukset on tarkoitettu vain addikteille tai niille, jotka epäilevät, että heillä saattaa olla huumeongelma.

Tilaisuudessa luetaan Nimettömien Narkomaanien toipumiskirjallisuutta ja keskustellaan teksteistä nousseiden aiheiden perusteella. Jokainen osallistuja voi niin halutessaan myös purkaa ajatuksiaan ja tuntemuksiaan.