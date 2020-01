Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieska

Ylivieskan Ohjaamossa järjestetään 3.-7. helmikuuta Kesätyörekry- tapahtuma. Siinä on mukana yrityksiä ja yhdistyksiä kertomassa kesätöistä. Heti maanantaina 3. helmikuuta on kaupan alan yrityksiä ja joka on olemassa jotain kontaktia työpaikkoihin.

Ohjaamon väki auttaa nuoria kesätyöhakemusten ja CV:n teossa. Ollaan apuna miettimässä nuoren kanssa, että mistä kannattaa kesätöitä hakea, jos ei vielä oikeinn tiedä mitä haluaisi tehdä.