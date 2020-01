Kirkolliskokousedustaja Mikko A. Himanka jatkaa keskustelua kirkon päätöksenteosta: Kirkko ei voi olla rajaton demokratia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Perjantain 24.1. lehdessä riitti sen verran parran pärinää kirkosta ja vaaleista, että liityn keskusteluun muutamalla rivillä.

On muistettava, että kirkon painopiste on selkeästi seurakunnissa. Seurakunnat laittavat verotuloistaan 6,5 prosenttia yhteiseen kolehtiin, jolla pyöritetään koko kirkon yhteinen toiminta kirkkohallituksineen ja hiippakuntineen. Sillä pyörii muun muassa kirkon ulkomaalaistyö, koulutus- ja tutkimuskeskukset, TV-jumalanpalvelukset ja edustus työmarkkinapöydissä. Loppu jää paikallistason toimintaan.

On toki aina pohtimisen paikka, onko tuo suhde oikea. Päättyneellä kirkolliskokouskaudella päätimmekin pudottaa sitä yhden prosenttiyksikön. 10 vuotta sitten se oli vielä 8,5 prosenttia, joten onhan ylätaso kutistunut merkittävästi. Aina joutuu miettimään, mitkä asiat tulisivat seurakunnan itse järjestäen halvemmaksi.

Mitä tulisi sitten ajatella pääkirjoituksen esityksestä vaalitavan muuttamisesta suoraksi kansanvaaliksi? Itse pidän nykymallia parempana. Ensinnäkin, jos kerran kirkon ylätaso elää seurakuntien rahoituksella, tulee seurakuntien päättäjillä olla keskeinen rooli edustajien valinnassa. Suuri enemmistö ei tunne seurakuntien toimintaa ja taloutta, joihin päätökset vaikuttavat. Lisäksi kaikkien tuntemat kiistakysymykset toisivat herkästi mukanaan lieveilmiöitä, massojen agitointia ja linja-autokuljetuksia vaalipaikoille.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toiseksi on muistettava, että kirkko ei ole rajaton demokratia eikä kellu sen ailahteluissa. Kristus on kirkon pää ja ankkuri. Kirkkolain 1. luvun 1. pykälä määrää Raamatun ja tunnustuskirjamme päätösten perustaksi. Tämän lähtökohdan ymmärtäminen on kirkollisen vastuunkannon perusta. Päättäjiltä vaaditaan rohkeutta ja taitoa pitää oikea kurssi, vaikka se olisi jopa täysin yleistä mielipidettä vastaan. Takaisiko suora vaalitapa tässä suhteessa onnistuneemman lopputuloksen?

En väitä, etteikö omakin lahkeeni väpättäisi tämän totuuden edessä. Jumalan tahdon etsiminen on elämän kestävä haaste. Rohkenin silti asettua edelleen käytettäväksi kirkolliskokoukseen, koska sitä minulta vasiten pyydettiin. Kristillisessä traditiossa seurakunnan kutsu on iso asia.

Mikko A. Himanka

kirkolliskokousedustaja

Ylivieskasta 2016–2020