Ylivieskan 4H-yhdistystä ei ikä paina: Nuorille töitä, lapsille kerhoja ja juhlavuonna tapahtumia koko perheelle

Ylivieskan 4H-yhdistys juhlistaa 90-vuotista toimintaansa monin tapahtumin, eikä ikä tätä yhdistystä paina, päinvastoin nyt mennään täyttä höyryä eteenpäin.

Juhlavuoden logoa pääsevät lapset ja nuoret suunnittelemaan jo tällä viikolla. Lisäksi juhlitaan koko perheen luistelutapahtuman merkeissä jäähallissa lähiaikoina.

– Ylivieskan 4H-yhdistyksen toiminta käynnistyi 1930-luvulla maatalouskerhon nimellä maamiesseurojen alaisuudessa. Tuolloin nuorilla oli viljelypalstoja ja he saattoivat ansaita rahaa myymällä kasvattamansa sadon. Toimintamme juuret näkyvät vielä siinä, että Suomen 4H-liiton kautta toimintaan kanavoitava valtionosuus tulee maa- ja metsätalousministeriön momentilta, Ylivieskan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Maarit Rauhala sanoo.

Yhdistys on muuttunut ajan myötä, toiminta on monipuolista ja sitä on suunnattu 6–29-vuotiaille lapsille ja nuorille.

– Nuorten työllisyys ja yrittäminen on nyt kirjattu painopistealueeksi myös 4H-liiton uuteen strategiaan. Tarkoitus on lisätä 4H-työpalvelua ja -yrittäjyyttä, jotta nuorilla on mahdollisuus ottaa ensiaskeleet töihin ja yrittäjyyteen. Yrittäjien ja yksityisten henkilöiden on mahdollisuus työllistää meidän kauttamme nuoria, Rauhala hoksauttaa.

Ylivieskan yrityksille Maarit Rauhala heittää kesätyöhaasteen. Suomen 4H-järjestö haastaa nimittäin tänä keväänä yritykset sponsoroimaan peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille kesätyöpaikkoja omilla paikkakunnillaan.

– Yritys pääsee vastaamaan 4H-kesätyöhaasteeseen 400 euron lahjoituksella. Sen turvin yksi nuori saa kahdeksi viikoksi kesätyöpaikan 4H-yhdistyksen kautta. Voimme työllistää nuoren vaikkapa palvelutaloon ulkoiluseuraksi ikäihmisille. Vastaavalla lahjoitussummalla yritys voi ottaa nuoren töihin kahdeksi viikkoa, ja 4H-yhdistys hoitaa palkanmaksun työvoimakuluineen.

– Yrittäjyys on niin iso asia, että aion kehittää yhteistyökontakteja yritysten suuntaan, jotta saisimme nuorille yrityskummeja tai -ohjaajia.

Ylivieskan 4H-yhdistyksen sekä nuorten omien 4H-yritysten kautta työllistyy tällä hetkellä 40–60 nuorta, pääsääntöisesti työpalveluun ja kerhonohjaajiksi. Ylivieskassa toimii tällä hetkellä myös neljä nuorta 4H-yrittäjää, joiden yritykset tarjoavat muun muassa ilmakuvausta ja rengashotellia.

Tulossa on jälleen nuorille yrittäjyyskoulutuksia.

– Nuori voi työllistää itsensä vaikkapa kesäksi tai mahdollisuus on toimia 4H-yrittäjänä ympärivuotisesti. Yritystoiminta voi käynnistyä vaikka mukavan harrastuksen pohjalta.

Ylivieskan 4H-yhdistysten kautta voi tilata myös Ajokortti työelämään -kurssia.

– Koulutuksessa opastamme nuoria tekemään työhakemuksen ja ansioluettelon (CV), työelämän asiakirjoja ja miten toimitaan työhaastattelussa. Nuoren tulee kirjata vahvuutensa CV:en ja niin mielenkiintoisesti, että työnantaja lukee hakemuksen ja haluaa palkata hänet.

Nuori voi hankkia työkokemusta myös työpalvelunuorina tai kerhonohjaajana. Ylivieskassa toimii kymmenen eri kerhoa, osa myös sivukylillä.

– Kerhonohjaajat koulutetaan ja hekin saavat ohjaustyöstään palkkiona 10 euroa kerralta puhtaana käteen.

Vastikään 4H-yhdistys järjesti nuorille kyselyn, jossa kysyttiin, millaista toimintaa nuoret toivoisivat Ylivieskaan.

– Saimme peräti 198 vastausta! Suunnittelemme tulevaa toimintaa kyselyn perusteella. Pelimiitin tiimoilta on tulossa lautapelitapahtuma, johon nuoret ovat itse hakeneet rahoituksen sekä pelit, nyt vain tilat ovat hakusalla. Nuoret toivoivat myös luontoretkiä, kokkaustaitoklubia, moottoripajaa, koodausta ja kädentaitoklubia. Näitä olisi mukava järjestää, jos olisi ohjaajia, tiloja ja rahoitus järjestyisi.

Maarit Rauhalan ideariihessä raksuttaa myös metsäsalapoliisikerhoa, hygieniapassi- ja hätäensiapukoulutuksia.

– Letityskurssista olen jutellut erään yrittäjän kanssa. Mutta ehdoton edellytys kaiken toteutumiseen on se, että niihin löytyy myös osallistujia!