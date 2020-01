Poikkimäkien perheen tulomuutto lisäsi osaltaan Ylivieskan väkilukua – Kuntajohtajat: Alueen väestökehitys on vaatimassa työperäistä maahanmuuttoa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Annika ja Pauli Poikkimäki lisäsivät Ylivieskan väkilukua viime huhtikuussa neljällä hengellä. Tuolloin heidän perheensä muutti Sievistä Ylivieskan Olmalaan valmistuneeseen uuteen omakotitaloon. Se on heidän ensimmäinen omistusasuntonsa. Pauli Poikkimäki on lähtöjään Nivalasta, opiskeli välillä Oulussa. Annikka Poikkimäki on Sievistä. Perheen äiti työskentelee terveydenhoitoalalla, isä rakennusalalla.

– Ylivieskaan muuton ratkaisi se, että talon saa täältä myytyä, jos jotain yllättävää sattuu, he kertovat.

He valitsivat talonpaikan Olmalasta, koska lähelle rakennetaan Taanilan uutta yhtenäiskoulua. Perheen tytär Saana on 7-vuotias, ja poika Jaako 5. Lapset pääsevät käymään koulua lähellä pitkään.

– Asuinalue on mukava ja turvallinen. Kadunvarren kaikki perheet ovat lapsiperheitä, lapsille löytyy leikkikavereita.

Ylivieska ja Kalajoki ovat alueen ainoita kuntia, jotka pärjäävät nettomuutossa. Molemmat kaupungit ovat loistaneet viime aikoina elinvoimasta kertovissa tutkimuksissa ja uutisissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Alueen yleinen huolestuttava väestönkehitys jatkui viime ennakkotietojen mukaan negatiivisena. Siitä ovat huolissaan sekä Ylivieskan, Kalajoen että Sievin kuntajohtajat. Alueen negatiivinen väestönkehitys on viemässä yrityksiltä työvoimaa ja palveluilta sekä kaupoilta asiakkailta.

Ylivieska palasi viime vuonna taas väestönkasvuun sitten vuoden 2018 pienen notkahduksen, jota luukuun ottamatta kaupungin väliluku on ollut yhtäjaksoisessa kasvussa vuodesta 2003. Ylivieskalaisia oli vuoden 2019 lopulla 15 258.

Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto on ilahtunut väestönkasvusta. Hän huomauttaa sen johtuvan paljolti syntyvyyden enemmyydestä, Ylivieska on lapsiperheiden kaupunki.

– Maltillinen väestökehitys on meille hyväksi. Palvelujen järjestäminen helpottuu, Sorvisto huomauttaa.

Ylivieska ja Kalajoki ovat pärjänneet nettomuuttossa. Ylivieska on plussalla ja Kalajoelta on poistunut aiempien vuosien miinus.

Ylivieska käy Sorviston mukaan suurinta muuttoliikettä suurten asutuskeskusten kanssa. Eniten Yliviekasta poismuuttavat opiskeluikäiset 20-24-vuotiaat.

– Ylivieska saanee paluumuuttajia isoista kasvukeskuksista. Jonkin verran tänne muuttajia on lähikunnista, muttei niin paljon. Vuosittain väestöstämme vaihtuu noin viisi prosenttia.

Maahanmuuttajia ei Ylivieskaan juurikaan tullut viime vuonna. ELY-keskuksella ei ollut ohjata turvapaikan hakijoita Ylivieskaan. Centrian englannin kielisen opetuksen keskittäminen Ylivieskasta Kokkolaan näkyy.

– Meidän uudet koulut ja päiväkodit ovat meille vetovoimatekijänä. Muita ovat palvelumme, elinkenoelämä ja vahva kehittyminen kaupunkiseutuna. Uskomme hyötyvämme Fennovoimasta. Yritysten työvoiman turvaamiseksi tarvittaisin Ylivieskaan työperäistä maahanmuuttoa, Sorvisto pohtii.

Kalajoki sai viime vuonna nettomuuton tasattua plusmiinusnollaksi. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari kertoo, että vahvinta tulomuutto on Hiekkasärkkien matkailukeskukseen, joka on muutenkin myönteinen veto- ja pitovoiman tekijä Kalajoelle. Himangan Sautinkarin kaavoituksen valmistuminen on lisäämässä Kalajoen merellistä asumista. Hiekkasärkät saatiin viime vuoden aikana kaavoituksella takaisin valtaosin ympärivuotiseen asumiseen, sen väkiluku on noussut yli 800 asukkaaseen.

– Kalajoen kaupungilla ja yrityksissä nyt auki yhteensä 150 työpaikkaa. Sen uskomme vahvistavan myönteistä kehitystämme. Kalajoki saa eniten tulomuuttajia ehkä lähialueelta. Maahanmuuttoa olemme myös saaneet. Toivomme, että Fennovoima alkaa näkyä meillä lisääntyvässä määrin.

Kalajoen väkiluvun viime vuoden 14 hengen alenema johtuu vähäisestä syntyvyydestä. Syntyvyyden lasku alkoi Kalajoella aiemmin kuin muualla alueella.

– Ylivieskan myönteinen kehitys ilahduttaa meitä myös Kalajoella. Ylivieskan seutuna alueemme nousi nyt viime vuonna merkittävien kaupunkiseutujen joukkoon.

Sievin kunnanjohtaja Mauno Ranto arvioi, että alueen väestökehitystä korjaisi leveäharteinen hanke työperäisen maahanmuuton vauhdittamiseksi. Työpaikkoja Sievissä on paljon ja yrityksissä on työvoimapulaa. Sievin suurista työpaikoista jää lähivuosina paljon ihmisiä eläkkeelle, mikä kiihdyttää työvoiman tarvetta.

– Se ei meitä paljoa haittaa, että jokunen ihminen muuttaa meiltä lähikuntiin. He jäävät asumaan alueelle ja ovat työvoimana täällä. Jos muuttavat kauemmaksi, he eivät tule sieltä helposti takaisin.