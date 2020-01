Pakinoitsija P. Veitsi suomentaa, mitä oikeasta työkalupakista löytyy: Arjen työkaluja

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nykyään puhutaan paljon työkaluista ja erilaisista työkalupakeista varsin oudoissa yhteyksissä. Tätäkin kirjoittaessa edessä on tekstinkäsittelyohjelmiston työkaluja rivitolkulla. Erilaisissa esitelmissä ja koulutuksissa tarjotaan mitä mielikuvituksellisimpia konsteja ja keinoja, joita puhutellaan työkaluiksi. Jaellaan työkaluja esimiehille, alaisille ja ihan tavallisillekin ihmisille arkeen. Pakkeja täydennetään, mutta kolinaa ei kuulu.

Itse olen sitä sukupolvea, joille työkalupakki on ihan jotain muuta kuin tuollaisia näkymättömiä asioita. Työkaluilla tehdään töitä. Asentajan pakki on se kolmiosainen sivuille avautuva, kannellinen. Sen sininen vasaralakallinen pinta on nähnyt monenlaista: Transitin kansipahvinvaihto, Kuplan starttiremontti tai Anglian laturinhihna ovat sille helppoa kauraa. Vaikka tien päällä. Yläosan lokeroissa on pienemmät työkalut: kuusiokoloavainniput, pienet meisselit ja listalenkit kymppiin asti. Isommasta alalokerosta löytyy järeämpi kalusto.

Jokainen mies ja ehkä joku nainenkin tietää tarkasti, mitä omasta työkalupakista löytyy, vaikka joskus sitä joutuu kaivelemaan perusteellisemminkin. Tosin joskus joku on vienyt sieltä juuri sen tärkeän avaimen.

Toinen aspekti on sitten timpurin pakki. Se vanerinen, metrin mittainen työkaluaski kokomittaisella kahvalla. Siellä ovat hyvässä järjestyksessä sivulla olevissa rei’issään taltat ja meisselit, porat puupenaaleissaan ja isommat kairanterät ja piirtopuikot omissaan. Kavahöylä, luotilanka ja muu pikkutarve löytyy myös sivulokeroista. Pohjalla isommat höylät, vasarat, sorkkarauta, simssihöylä ja kairi. Raspit, viilat ja teroituskivet tietenkin. Lyhyempi vatupassi mahtuu myös pakkiin. Sahat ovat terät visusti sivulla oleviin hahloihin asetettuina, suojassa tylsymiseltä.

Jotain varmaan unohtui, mutta joka timpurilla pakki on omanlaisensa. Timpurin pakki toimii aina. Se ei tarvitse virtaa eikä latausta.

Sellaisia ovat työkalut. Ei niitä jaeta luennoilla eikä konsulttien, noiden nykyajan syöttöporsaiden esitelmissä. Heidän jakamansa sloganit ovat ihan jotain muuta. Ehkäpä tämä tietoyhteiskunta on niin vieraantunut oikeista työkaluista, että heille pitäisi esitellä kunnon työkalujen käyttöä.

Oppisivat olemaan pilkkaamatta. Tietävätkö edes, mikä simssihöylä on? Ennen kuin alatte googlettaa niillä työkaluillanne, kerron. Sillä voi siirrettävän terän ansiosta höylätä ovenkarmin ihan kulmaan asti. Sillä voi tehdä myös uria, kynteitä ja huulloksia. Ai mitäkö ne ovat? Okei, googlettakaa sitten.