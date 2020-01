Ylivieskalaiset Peetu ja Peppi ovat pieniä luontoihmisiä, joilla on retkeilystä jo pitkä kokemus eikä sää ole este perheen retkeilylle: "Se on pukeutumiskysymys, eivätkä lapset koskaan valita säästä"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Peetu on hakenut Henna-äidin kanssa Pepin eskarista. Autossa on mukana makkaraa, kuumaa kaakaota, pillimehut, polttopuita, varahanskat ja viltti. Luvassa on retki metsään ja nuotio laavulla, joka on ihan tavallista arki-iltapäivän puuhaa, jos äidille tai mikä vielä parempaa, myös Ville-isälle sattuu vapaapäivä.

– Menemme aika usein laavuilemaan. Se on kiva tapa viettää iltapäivä ulkoillen ja metsän ihmeitä tutkien, Henna Rahkonen kertoo perheensä retkeilyharrastuksesta.

– Molemmat lapset ovat olleet eräretkellä ensimmäisen kerran jo ennen kuin ovat osanneet kävellä. Tykkäämme muutenkin ulkoilla paljon ja nyt, kun leikkipuistot ovat jäästä liukkaina, eikä ole lunta missä leikkiä, metsästä löytyy paljon puuhaa. Sitä ei tarvitse erikseen miettiä, mielikuvitus antaa leikille siivet.

Äidillä Henna Rahkosella oli vapaapäivä ja niinpä Peppi ja Peetu Hyrkäs pääsivät retkelle ja välipalalle metsään. Metsäretkelle ei tarvitse houkutella, sinne koko perhe lähtee mielellään. Tuovi Pulkkanen

Perheellä on mökki Kuusamossa ja myös siellä ollaan paljon ulkona. Iivaaran päälle on kiivetty monen monta kertaa, ja Peppikin on jo taivaltanut matkan omin jaloin.

– Sinne ei kuitenkaan ehdi kovin usein, mutta hienoja maisemia löytyy kyllä ihan täältä läheltäkin. Ylivieskan alueella on paljon laavuja, jotka ovat hyvän matkan päässä tiestä ja joille on helppo mennä myös lasten kanssa. Apuna on välillä käytetty rinkkaa, pulkkaa ja rattikelkkaa, Henna-äiti kertoo.

– Mutta voidaan me kyllä kävelläkin pitkästi, Peppi ja Peetu tuumaavat.

Laavuilla on harvemmin muita, eikä varsinkaan lapsiperheisiin ole törmätty kuin kerran. Monesti laavun vieressä on mäki, jossa voi laskea mäkeä tai sitten kesällä laavuillaan uimapaikan lähellä.

Kuiva oksa voi olla vaikka kiikku, tai juna tai linja-auto. Tuovi Pulkkanen

Tänään otetaan varman päälle, koska sivutiet ovat jäisiä ja sataa vettä. Retki suuntautuu Huhmariin, jonka Peppi nimeää yhdeksi lempipaikoistaan.

– Sää ei kyllä ole koskaan este sille, että lähdemme retkelle. Se on pukeutumiskysymys, eivätkä lapset koskaan valita säästä, Henna toteaa.

Kun päästään laavulle, Henna-äiti alkaa viritellä nuotiota ja lapset vipeltävät ympäri kallioita. Nyt ei ole mäkeä, mutta tekemistä löytyy silti.

– Hei, täällä voi luistella, hihkaisee Peppi, kun löytää jäätyneen lammikon kivien välistä.

Niinpä voi, eikä haittaa yhtään vaikka välillä mennään mukkelismakkelis. Pikkuisen pitää rikkoa jäätäkin, ja sitten löytyy suolampi. Ei se ole iso, eikä vettä ole kuin kolme senttiä, mutta siinä kastuu sitten jo kinttaatkin. Onneksi nuotiossa palaa jo kuivilla puilla sytytetty iloinen tuli. Vesisadekin muuttuu lumeksi ja hämärtyvä iltapäivä alkaa näyttää vähän talvisemmalta.

Peppi ja Peetu tekevät välillä lumienkeleitä. Tuovi Pulkkanen

Luontoon lähteminen on perheelle luontevaa, koska siihen on tottunut jo lapsesta lähtien.

– Minä itse olin usein lapsena retkellä metsässä ja olen halunnut jatkaa samaa perinnettä omien lasteni kanssa. He oppivat kunnioittamaan luontoa ja tietävät miten siellä pitää käyttäytyä, Henna kertoo.

4-vuotias Peetu neuvoo, että kaikki roskat pitää polttaa nuotiossa tai laittaa roskiin.

– Jos nuotio on jo sammunut ja roskista ei ole, roskat pitää ottaa mukaan ja viedä kotiin roskiin. Niitä ei saa jättää metsään, Peetu luettelee neuvoja

Samalla Peppi huomaa, että hammas heiluu. Se on Pepin ensimmäinen hammas, joka on irtoamassa ja se on vähän jännä juttu. Nyt pitää varoa, että se ei mene mahaan makkaran kanssa.

Peppi paistaa itselleen savumakkaran. Se tarkoittaa sitä, että siitä pitää tulla musta ja sitten äiti kuorii sen, ennen kuin minä syön, Peppi kertoo. Tuovi Pulkkanen

Villasukka kastui, kun kenkä tipahti jalasta, mutta ei hätää. Äiti käärii Peetun vilttiin ja Peetu nauttii nuotion lämmöstä Rockyn kanssa, joka on aina mukana perheen retkillä. Tuovi Pulkkanen