Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella mopoautojen palamistapaukset ovat harvassa eikä niitä tule kovinkaan usein vastaan palontutkinnassa. Viimeksi mopoauto syttyi palamaan Ylivieskassa torstaina ja tulipalossa tuhoutui myös samassa pihapiirissä ollut henkilöauto.

– Näistä on vähän kokemuksia ja on vaikea arvioida, mikä syttymissyy on yleisin. Tietysti, kun valtakunnan uutisia seuraa, niin mopoautoja palaa silloin tällöin. Käytännössähän niistä ei tulipalossa jää jäljelle paljon mitään, toteaa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen aluepalotarkastaja Jarmo Mustapää.

Mopoautoissa kori ja rakenteet ovat pitkälti muovia ja lasikuitua.

– Siinä mielessä mopoauto palaa herkemmin kuin henkilöauto, jossa on metallirakenteita. Muovirakenteet selittävät sitäkin, miksi mopoauto voi palaa melko nopeasti.

Yleisellä tasolla mopoautoissakin paloturvallisuusriskin voivat aiheuttaa muun muassa erinäiset sähköasennukset.

– Jos ei tiedä, mitä tekee, niin parempi olisi jättää tekemättä. Iän kaiken nuoriso on viritellyt mopoja ja niin varmasti mopoautojakin. Kannattaisi kuitenkin muistaa, että rungot niissä on heikommat kuin tavallisissa henkilöautoissa ja löysät liitokset voivat tuoda ongelmia, Mustapää sanoo.