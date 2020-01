Anne Mattilan kolumni: Työntekijän pitäisi pystyä elämään palkallaan – Yrittäjät ovat luku sinänsä, he elävät uskolla, toivolla ja rakkaudella

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Työssäkäyvien köyhyyttä tutkineen yliopistonlehtori Mikko Jakosen mukaan Suomessa on 60 000 palkansaajaa ja yrittäjää, jotka eivät tule palkallaan toimeen. Luku on nelinkertainen, jopa kahdeksankertainen, jos otetaan huomioon nekin ihmiset, jotka eivät ainakaan ajoittain tule palkallaan toimeen. Tiedot on koottu Tilastokeskukselta.

Tilastokeskuksen mukaan pienituloiseksi lasketaan henkilö, jonka nettotulot ovat noin 1 200 euroa kuukaudessa. Jos palkan päälle on maksettu sosiaaliturvaa, se yleensä nostaa ihmisen köyhyysrajan yläpuolelle eli he eivät näy köyhyystilastossa.

Euroopassa köyhäksi lasketaan ihminen, jolla on käytettävissä alle 60 prosenttia väestön mediaanituloista. Suomessa yhden hengen kotitalouden mediaanitulo on muutaman kympin yli 2 000 euroa.

Asiassa on monta puolta, mutta ensimmäiseksi noita tietoja lukiessa tuli mieleeni se, että ahkeruudesta ei ainakaan palkita, jos raha ei riitä edes ruokaan tai asumiseen.

Ei tarvitse ihmetellä, jos ihmiset eivät vastaanota tarjottua työtä, koska eivät saa siitä välttämättä mitään etua sosiaalitukiin verrattuna tai sortuvat pikavippikierteeseen tai ovat jatkuvan tuttavilta rahan lainaamisen oravanpyörässä. Vähintä, mitä toivoisi työstä kuin työstä, on se, että ihmisen kannattaa ottaa se vastaan, koska työstä saa enemmän tuloja kuin joutenolosta.

Pienikin yllättävä meno voi kaataa työtä tekevän köyhän talouden, vaikka se olisi tarkasti suunniteltu. Jos ja kun rahat ovat tiukassa, talous ja jokainen hankinta siihen, pitää suunnitella tarkasti edeltä. Harva pystyy säästämään mitään "pahan päivän varalle".

Palkalla pitäisi elää. Se on pienin yhteiskunnan pyörimisen ja pyörittämisen edellytys. Toki eri osissa Suomea elinkustannukset ovat erilaiset, mutta toisaalta täällä halvempien elinkustannusten alueella ei ole töitä ja päin vastoin.

Yhtenä ongelmana on myös se, että työpaikkoja syntyy lähinnä palvelusektorille, jossa työt ovat pitkälti mitä erilaisimpia silpputöitä. Teollisia työpaikkoja syntyy vähemmän.

Yrittäjät ovat tässä asiassa luku sinänsä. He elävät uskolla, toivolla ja rakkaudella. Heillä on lähes aina todella vahva usko omaan liikeideaan, toivo tilanteen paranemisesta ja rakkaus tekemiseensä tai tuotteisiinsa.

Ei ole kenenkään etu, että töissä käyvä ihminen ei tule palkallaan toimeen. Se ei ole edes pientä palkkaa maksavan työnantajan etu, koska tuollainen tilanne ei ruoki työniloa ja -intoa eli jaksamista. Puolella palkalla tehdään töitä puolella teholla.

Asialle pitää tehdä pikaisesti jotain. Kaikkien osapuolien on noustava omista kuopistaan ja tingittävä saavutetuista eduista, jotta yhteiskunta voidaan järjestää järkevästi uudelleen niin, että työstä maksetaan kunnon palkka, josta puolestaan maksetaan kunnolla veroja, joilla tätä yhteiskuntaa pyöritetään.

Usein huomaan miettiväni, miten työpaikat saataisiin tänne pienempien elinkustannusten alueelle. Se, jos mikä olisi koko yhteiskunnan etu.

Anne Mattila

anne.mattila@kalajokilaakso.fi