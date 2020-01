Perheiden kasvava tuen tarve, taloushuolet ja väsyminen näkyvät muun muassa Ylivieskan diakoniatyössä – Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan tällä kertaa vanhempia ja samalla myös lapsiperheitä

Ylivieskan seurakunnassa paikallisesti saatavien keräysvarojen kohde on vielä mietinnän alla.

– Joululahjakeräys on todella suosittu ja viime vuonna saimme ennätysmäärän lahjoituksia yrityksiltä, kun lahjoitukset voitiin kohdentaa paikallisille yhdistyksille, kertoo Ylivieskan Pelastakaa Lapset ry:n tiedottaja Mea Aho.

Ylivieskan Pelastakaa Lapset ry:ssä avun tarvitsijoiden kanssa keskustellaan paljon avustushakemusten yhteydessä. Yhdistystoiminnassa on pantu ilolla merkille, että lapsiperheiden paikallinen tukeminen kiinnostaa.

– Voisi sanoa, että parin viime vuoden aikana diakoniatyössä perheiden osuus on kasvanut selkeästi, sanovat Ylivieskan seurakunnan diakoniatyöntekijä Marjaana Juola.

Keräyskohde on valikoitunut tänäkin vuonna siten, että keräysvaroille löytyy tarvitsijoita myös paikallisesti. Avun tarve konkretisoituu niin Ylivieskan MLL:n, Ylivieskan Pelastakaa Lapset ry:n kuin myös seurakunnan toiminnassa. Tahot toteuttavat yhteistyössä tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen.

Helmikuun alussa alkavan Yhteisvastuukeräyksen teema on tänä vuonna vanhemmuuden tukeminen. Keräysvaroilla tuetaan vanhemmuutta ja sitä kautta lapsiperheitä niin ulkomailla kuin kotimaassa.

Jo perinteeksi muodostunut koko perheen talvitapahtuma järjestetään 23. helmikuuta jäähallilla. Päivä alkaa jumalanpalveluksella, jonka kolehtituotot kohdennetaan Yhteisvastuulle. Ohjelmassa on muun muassa koko perheelle tarkoitettu pakohuonepeli, luistelua, kisailua, keppihevosrata ja kaverikoiria. Tapahtuman järjestää Ylivieskan seurakunta yhteistyössä MLL Ylivieskan ja Pelastakaa Lapset Ylivieskan kanssa.

Yhteisvastuu

Tänä vuonna Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta jatkunutta taivaltaan. Perustettiin vuonna 1949 sodanaikaisen Kansanapu-keräyksen jatkajaksi ja ensimmäinen keräys toteutettiin vuonna 1950.

Keräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittain järjestämä hyväntekeväisyyskeräys, jonka toimeenpanija on Kirkkopalvelut ry.

Keräys toteutetaan noin 4 000 vapaaehtoisen toimin.

Vuonna 2019 keräys tuotti yli kolme miljoonaa euroa. Kerätyillä varoilla avustettiin vähävaraisten lasten ja nuorten kouluttautumista Suomessa ja hauraissa maissa.

Yhteisvastuukeräys on suuren ihmisjoukon muodostama ”Lähimmäisenrakkauden kansanliike”.

70 vuoden aikana maailma on muuttunut ja esimerkiksi käteisestä rahasta on siirrytty kortteihin ja mobiilimaksamiseen. Näin ollen myös Yhteisvastuu on ottanut käyttöön MobilePayn, kortinlukijan ja muut sähköiset keräysvälineet.