Merijärvi hakee rahoitusta luontoliikunnan puitteiden parantamiseen

Merijärven kunnanhallitus päätti hakea Leader-rahoitusta luontoliikunnan puitteiden kehittämiseen.

Kehittämishankkeeseen lisätään vapaa-aikatoimelle 9 500 euron kuntarahoitusosuus kunnan tämän vuoden budjettiin. Investoinneille varataan määräraha myöhemmin, kun niiden laajuus ja kustannusarvio selkenee. Hankkeisiin ei oltu varauduttu tämän vuoden talousarviossa.

Merijärvellä katsotaan, että kaikki luontokohteet, joita olisi mahdollisuus harrastuksissa hyödyntää eivät ole yleisessä tiedossa tai ne vaativat kehittämistä käyttöasteen parantamiseksi. Lisäksi Merijärveltä puuttuu kansalaisten luontokartta, johon olisi merkittynä ladut, laavupaikat ja polut. Myös opasteet laduilla ja poluilla ovat puutteellisia.

– Ristivuoren liikunta-alueen kehittämiseen tarvittaisiin rahaa, jotta muun muassa latuverkostoa saataisiin parannettua ja hissillä varustetun laskettelurinteen rakenteita voisi parantaa lautailijoille sopiviksi, kunnanjohtaja Kari Jokela toteaa,

Vapaa-aikalautakunta ja -toimi ovat selvitelleet Leader-hankkeen mahdollisuuksia. Vapaa-aikaohjaaja esitti, että hankkeen kautta investointihankkeen mahdollisuuksien ja tarpeiden kartoittamiseen palkataan osa-aikainen työntekijä.

Kehittämishankkeen kustannusarvio on 47 200 euroa, ja mahdollisen avustuksen myötä kunnan omarahoitusosuudeksi tulee noin 9 500 euroa. Investointihankkeen alustaviksi kustannusarvioksi on haarukoitu noin 40 000 euroa, josta avustus on maksimissaan 50 prosenttia. Kunnan omarahoitusosuutta voidaan kerryttää talkoilla ja yhteistyösopimuksella.

Jokelan mukaan luontoliikuntahankkeen puitteissa huomioidaan myös ikääntyvän väestön liikuntaharrastusmahdollisuudet. Erillistä lähiliikuntapuistoa ei olla Merijärvelle rakentamassa, vaikka Eläkeliiton Merijärven yhdistys siitä aloitteen on tehnytkin.