Merja Nevalainen on lukenut mummonsa kirjoittamia tekstejä ja muistelee niitä Visiitti-kolumnissaan: "Vääriä muistoja on kaikilla"

Olen lukenut viime aikoina uudestaan mummun, äidinäitini kirjoittamia sukuselvityksiä ja muisteluja suvustaan ja omasta elämästään. Mummu kirjoittaa paljon myös papan suvusta asioita, mitä he olivat pitkän liiton aikana toisilleen jakaneet ja mitä suvussa on kerrottu.

Nuo muistelut ja asiat ovat luotettavia ja perustuvat tarkan ihmisen tekemään huolelliseen sukututkimustyöhön ja kirkonkirjoihin, enkä usko, että niissä olisi mitään väärin. Mutta aina, kun alamme muistella mennyttä elämäämme tai sen tapahtumia, ollaan enemmän kertomuksen kuin faktisen muistamisen puolella.

Kun mietin taustaani, jonka pohjalta identiteetti osittain rakentuu, nojaan aina paljon myös mummun kanssa juttelemiimme ja hänen kirjoittamiinsa asioihin. Tällöin minun tarinakseni tulevat ne hänen valintansa, muistelemisensa ehkä tiedostamattomat poisjättämiset. Se tarina voisi kai painottaa jotain muutakin.

Ihmisen muisti on ihmeellisen hieno inhimillinen ominaisuus, jota ilman elämämme olisi kaistapäistä, eikä kovin kehittynyttä. Mutta se ei ole luotettava.

Näin joskus dokumentin, jossa ryhmä ihmisiä oli tietämättään mukana muistitutkimuksessa. Lavastetussa kohtaamisessa he yllättäen näkivät sotilaallisesti puettuja henkilöitä kesken luonnossa kävelyn. Kaikkien osallistuneiden muistot tilanteesta olivat erilaisia ja todistettavasti myös vääriä. Joku muisti jopa aseiden olemassaolon aivan väärin. He alkoivat tietämättään kertoa itselleenkin tarinaa. Joidenkin niin sanottujen sivistysvaltioiden oikeusjärjestelmissä on syyttömiä joutunut tuomituksi jopa murhista väärän todistajalausunnon, joskus väärin muistamisen perusteella.

Palatakseni myönteisempiin ajatuksiin, on todella mukava aina lukea mummun muistelua ja ajankuvaa nuoruudesta sota-aikana, mitä nuoret yhdessä harrastivat sotien jälkeen, minkälaista perhe-elämää on ollut äidilläni, isovanhemmilla ja jo muutamalla sukupolvella heitä ennen. Kaikki se tuo ihmiset ja entisen ajan lähemmäksi ja tutummaksi, samalla ne asiat kertovat jotain itsestänikin.

Toisaalta, en kuitenkaan usko kuuluvani ihmisiin, jotka tarinallistavat itsensä ja ovat tuo tarina, eli joille identiteetti on kronologinen elämäntarina. Elämä on ennemminkin suuri sekamelska, muistamiset ovat enemmän sirpaleisia kuin lineaarisia. Tällöin itseymmärryskin tulee jotenkin pätkittäin ja palasina, mikä on oikeastaan valtavan vapauttavaa.

