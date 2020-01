Seppo kankaan pääkirjoitus: Avoimempaan demokratiaan kirkossa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

24.1.2020

Liekö moneltakin jäänyt huomaamatta, että parhaillaan kotimaassa on menossa kaksien vaalien kiihkein kampanja-aika. Vaaleissa valitaan korkeimpia päätöksentekijöitä sekä valtakunnan tasolle että alueellisiin organisaatioihin.

Vaikka vaalit koskettavat lähes neljää miljoonaa eli enemmän kuin kahta kolmesta Suomen kansalaista, äänioikeus on vain harvoilla ja valituilla vaikka tuosta määrästä luetaan pois alaikäiset kansalaiset. Yhteisöön kuuluvat myös maksavat erikseen veroa.

Kyse on tietysti kirkolliskokousedustajien sekä hiippakuntavaltuustojen vaalista, jotka toimitetaan yhtä aikaa. Vaalipäivä on 11. helmikuuta. Äänioikeus maallikkojen vaaleissa on seurakuntien valtuutetuilla ja seurakuntaneuvostojen jäsenillä. Papistolla on omat ehdokkaansa ja äänioikeutensa.

Vaaleissa on lukuisa määrä eri nimisiä valitsijayhdistyksiä. Melkoisen salapoliisityön joutuu tekemään selvittääkseen, mitkä asiat yhdistävät valitsijayhdistysten ehdokkaita. Tai varsinkin, mitkä erottavat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kirkon ajankohtaiset oppiriidat vaikuttavat listojen kokoonpanoihin. Sukupuolineutraali avioliitto ja ylipäätään suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin on akuuteista kiistakysymyksistä polttavin. Myös naispappeus yhä kummittelee vaaliteemoissa.

Kirkon vaalien vaalitapa kaipaa uudistamista. Äänioikeus tulisi laajentaa kaikkia kirkon jäseniä koskevaksi, ikärajauksella tietenkin. Äänestysoikeusikä voisi alkaa esimerkiksi 16-vuotiaana.

Muutosta puoltaa erityisesti se, että kirkossa tehtävät päätökset ovat kauaskantoisia ja laajasti sekä syvälle ihmisten oikeuksiin vaikuttavia. Sitäkin sopii pohtia, olisiko papistolla ja piispoilla kiintiöpaikkansa ylimmissä elimissä jatkossakin.

Kirkolliskokouksen työ on saanut paljon julkisuutta osakseen viime vuosina ja on siten kirkon jäsenistölle kohtalaisen tuttua. Hiippakuntavaltuusto sen sijaan jää seurakuntalaisille kovin etäiseksi. Sen käytännön merkitys on hämärä ja tehtävät kaipaavat kirkastamista, kuten Ylivieskan kirkkoherra Eija Nivalakin toteaa.

Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat keskeisiä asioita, kun ihmiset pohtivat suhdettaan kirkkoon. Se voi ratkaista myös sen, päättääkö pysyä kirkon jäsenenä vai erota. Ja se on kirkon huolista suurin juuri nyt.