Ylivieskaan tulossa Taanilan tulvasuojeluhanke - Ilmastonmuutoksen ääri-ilmiönä Kalajoen virtaama ollut tammikuussa harvinaisen voimakas

Ylivieskan kaupunki on käynnistämässä tänä vuonna yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa Taanilan tulvasuojeluhankkeen. Se on ainoa tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toteutukseen tuleva isompi tulvasuojeluhanke. Rahoitusta on saatuna valtion tämän vuoden budjettiin 300 000 euroa.

Esitysrahoituksen antamisesta Ylivieskan kaupungille tuli alkuviikosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen käsittelyyn. Vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä arvioi, että avustuksen antaminen Ylivieskan kaupungille on perusteltua. ELY-keskus voisi puuttua tällaisen avustuksen myöntämiseen, jolleivat lain edellyttämät perusteet täyttyisi.

Taanilassa tulvaherkän Salmelanojan uomaa on tarkoitus vähän siirtää ennen Katajaojaan yhtymistä ja rakentaa alueen peltoalueelle useita viivytyskosteikkoja. Tarkoitus on helpottaa alueen kaavoitusta ja vähentää Salmelanojan tulvariskiä.

Tarkoitus on kaavoittaa Taanilan pelloille asunto-, liikerakentamista sekä kauppaa. Ei haluta, että tulvat uhkaavat uudisrakentamista. Yleiskaavan päivitys on meneillään ja kaavaluonnos on tulossa nähtäville maaliskuussa.

Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari kertoo, että koulun läheisyyden uskotaan tuovan Taanilan peltoalueelle rakentajia.

– Uusi tiestö kevyen liikenteen väylineen on myös lisäämässä alueen houkutteluvuutta. Se osaltaan puoltaa tulvasuojelua ja kaavoitusta.

Salmenoja yhtyy Taanilan koulun takana Katajaojaan, joka on laskemassa Kalajokeen. Sekä Salmelanoja ja Katajaoja ovat kumpikin Ylivieskan valtaojia, joiden isot valuma-alueet aiheuttavat tulvariskiä ja ovat myös aiheuttaneet tulvia.

Kaupungin tekninen johtaja Leena Löytynoja kertoo, että ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöt ovat osaltaan puoltamassa Taanilan tulvasuojelua. Hän muistuttaa siitä, kuinka rankkasateet aiheuttivat Ylivieskassa elokuussa kesätulvan.

– Uutta yhtenäiskoulua suojelee tulvalta sen korkea rakentamispaikka.

Ylivieskan Taanilan tarvitseman tulvahankeavustuksen sai läpi ylivieskalainen kansanedustaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Pylväs (kesk.). Hän esitti asian valtionvarain valiokunnassa viime syksynä, kun budjetin jakovaroista oltiin päättämässä. Hän sai samalla läpi myös Taanilan kevyen liikenteen vaatiman 500 000 euron avustuksen. Yhteensä Taanilan alueen parantamiseen ja kehittämiseen saadaan siis 800 000 euroa valtionrahaa.

– Tämän tulvasuojeluhankkeen läpimeno onnistui helposti. Syynä oli Ylivieskan kaupungin tekemät hyvät suunnitelmat perusteluineen ja kustannusarvioineen. Eritiyisen tärkeää tulvasuojelu on, jotta alueen kaavoitusta pystytään toteuttamaan, Pylväs kertoo.

Saatu 300 000 euron avustus kattaa ison osan kosteikkokustannuksista. Salmelanojan siirtämisestä on nähtävästi tulossa kuitenkin kustannuksia kaupungille.

Kuntatekniikan päällikkö Karoliina Mustonen kertoo, että Taanilan tulvasuojeluhankkeen yksityiskohtainen suunnittelu on nyt aloitettu. Merkittävää hänen mukaansa on, että Salmelanojan kosteikot tulevat vähentämään myös Kalajoen ravinne- ja kiintoainespitoisuksia.

– Hankkeen rakentamiseen on tarkoitus päästä tänä vuonna. Se tulee vaatimaan sen, että rahoitus ELY-keskuksen kanssa vielä varmistuu.

Salmelanojan uomaa on tarkoitus siirtää Savontien ja Katajaojan välisellä alueella.

– Kaupunki on toteuttamassa hankkeen. Meiltä on työnjohto ja käytämme urakoitsijoita. Jonkin verran tullaan tarvitsemaan kaupungin rahoitusta avustuksen lisäksi.

Taanilan yhtenäiskoulun rakennuksen ja sen asvalttialueiden hulevesiä tullaan myös viivyttämään ennen kuin ne päästetään vesistöön. Ne kuuluvat koulun rakennushankkeekseen eivät tulvasuojahankkeeseen.

– Koulun parkkipaikan alle tulee veden välivarastointiin säiliö, jolla hulevesien pääsyä vesistöön viivytetään. Ratkaisu ei ole Ylivieskassa poikkeuksellinen. Sitä on tehty aiemmien isojen kauppahankkeiden yhteydessä. Isot kattopinta-alat ja asvaltoidut alueet keräävät paljon vettä, jotta pitää varastoida maanalaisiin viivystyssäiliöihin. Esimerkiksi viimeksi Lidlin työmaalla niin tehtiin, Karoliina Mustonen kertoo.