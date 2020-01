Oulaistelainen Hankosen pariskunta jatkaa hiihtokautta retkiluistelulla Piipsjärvellä – Tunnetko sinä jääturvallisuusetiketin?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulaistelaiset Elina ja Jari Hankonen ovat harrastaneet retkiluistelua jo toistakymmentä vuotta. Ajatuksen lajin kokeilusta he saivat, kun huomasivat Latu ja polku -lehdessä jutun retkiluistelusta.

– Retkiluistelu pidentää hiihtokautta, koska yleensä jäälle pääsee ennen kuin laduille, Elina Hankonen sanoo.

Hankoset muistavat joskus olleensa Piipsjärven jäällä jo isäinpäivän, mutta tänä vuonna kantatie 86:n varressa, Oulaisten pohjoispuolella sijaitseva järvi jäätyi luistelukuntoon vasta vuoden vaihteen jälkeen.

– Me emme ole ensimmäisiä jäälle menijöitä. Aatamilan Pekka käy mittaamassa jään vahvuuden ja tiedottaa siitä meille ennen kuin lähdemme luistelemaan, Hankoset kertovat.

– Menemme mahdollisimman vähillä riskeillä. Ohuelle jäälle ei mennä syksyllä, eikä tummalle jäälle keväällä. Heti, kun alkaa tuntua, että jää ei kestä, palaamme takaisin.

Tällä hetkellä Piipsjärven päällä on reilun 30 sentin vahvuinen jääkansi. Alimpana ja päällimmäisenä ovat noin 15 sentin teräsjäät ja näiden kerrosten välissä muutaman sentin vahvuinen kohvajää. Maanantaina Piipsjärvellä satoi lumi-räntää, joka kolmen asteen plussakelin ja vesitihkun myötä suli paikoin jään pinnassa vedeksi.

Hankoset ovat aktiivisia ulkona liikkujia. Aina kun pystyy, he lähtevät ulos. Se on hyvää vastapainoa luokanopettajan ja erityisluokanopettajan työlle.

– Piipsjärvellä käymme luistelemassa, hiihtämässä ja melomassa, mutta viehekalastusjärvenä se on menettänyt merkitystään, Jari Hankonen sanoo ja kertoo, että patikoiminen kuuluu myös heidän liikuntamuotoihinsa.

– Onhan se mahtava, että tällainen järvi on paikkakunnalla, toista kertaa retkiluistimia tälle kaudelle jalkaansa laittava mies jatkaa ja harmittelee sitä, että ihmiset hyödyntävät järveä aivan liian vähän.

Jari Hankonen kävi vähän aikaa sitten työkaverinsa kanssa retkiluistelemassa. Tuolloin jään päällä oli sulamisvettä. Ohut päällimmäinen jääkerros petti miesten alla. Jarilla jäi luistin kiinni jäähän ja työkaveri hojeltui jäälle sen verran, että vaatteet kastuivat.

– Minulla on repussa aina yksi kuiva vaatekerta muovipussissa. Annoin sen hänelle, Jari kertoo ja Elina jatkaa, että usein heillä ovat päällä veneilyliivit:

– Ne tuovat turvaa ja lämmittävät kivasti.

Naskalit kuuluvat retkiluistelija perusvarustukseen. Molemmilla Hankosilla naskalit roikkuvat narusta kaulassa. Kypärät ovat päässä.

– Piipsjärveen tulee isoja veto-ojia, joiden suut ovat pitkältä matkalta sulat tai ohuessa jääpeitteessä. Tällainen on muun muassa Hurnasojan suu. Penkkojen takana on myös pari peltovettä pumppaavaa pumppaamoa ja muutamia muita kohtia, joita pitää osata varoa, Hankoset kertovat mahdollisista naskalintarpeista.

Yllättäviä virtapaikkoja ovat myös uveavannot, joista ainakin yksi sijaitsee Haikosaaren ja Piipsanjokisuun välillä. Uveavanto on vesivirran voimasta itsestään syntyvä avanto.

– Mahdollisesti siinä kohdassa on pohjassa lähde, Elina Hankonen tarkentaa.

Jari Hankosella on mukanaan myös heittoliina, joka on syötetty muovipulloon. Toinen pää on kiinni ranteessa ja tarpeen tullen aina edellä luisteleva Jari heittää pullon kaverilleen, joka pelastaa vedestä.

– Onneksi kertaakaan meille ei ole niin käynyt.

Jääsauvaa he eivät käytä luistellessa. Se on tarpeen, jos liikkuu oudolla jäällä tai kun jäät ovat vielä ohuet. Hiihtosauvat antavat vauhtia tarvittaessa. Ne ovat aina mukana.

Retkiluistelu on Elina ja Jari Hakosen mielestä kaikista ihaninta syksyllä, kun jää on virheetön ja läpinäkyvä jopa järven pohjaan asti.

– On upeannäköistä, kun jään läpi näkyvät jäätyneet vesikasvit ja kivet, he sanovat.

Jään äänet ovat myös kiinnostavia.

– Jää saattaa mouruta, ulista, paukahdella ja moksahdella. Jäästä kuuluu monenlaisia ääniä, he sanovat ja ihastelevat kännykän videoklipiltä Jarin veljen luistelua ja siitä kuuluvaa tasaista suihkimista Kallavedellä.

Retkiluistimet ovat metalliset, joissa kahden kiskon välissä on terä ja kiinnityksenä suksiside. Jalkineena ovat hiihtomonot eli retkiluistimet ovat sekoitus luistimia ja suksia.

– Monot ovat nokasta kiinni ja kanta on irti. Siten niillä on sulavampi luistella, Hankoset kertovat.

– Retkiluistimet ovat vakaammat kuin hokkarit. Ne ovat rauhalliset pitkässä luistelussa, mutta eiväthän ne ole niin ketteriä kuin hokkarit. Niillä ei tehdä samalla tavalla kurveja ja kuvioita.

Hankosten retkiluistimet ovat omatekoiset. Ne on tehnyt metallialan osaaja. Kaupasta ostettavat luistimet maksavat useamman sata euroa.