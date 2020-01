Teollisuushallin rakennussuunnitelma etenee Kärsämäellä

Kärsämäki

Kärsämäen kunnanhallitus esittää valtuustolle enintään 560 000 euron lainan omavelkaisen takauksen myöntämistä Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:lle uuden teollisuushallin rakentamiseen.

Uusi halli on määrä vuokrata Rakka Tuotanto Oy:lle toimitilaksi, sillä Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy on päättänyt myydä ns. Niva AWG-hallin Lujabetoni Oy:lle. Rakka Tuotanto Oy toimii tällä hetkellä edellä mainitussa Niva AWG-hallissa, ja Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:n on tarjottava heille korvaavat tilat elokuuhun 2020 mennessä, jolloin nykyisten tilojen käyttöoikeus päättyy.

Takauspäätös edellyttää molempien yhtiöiden allekirjoittamaa esi- ja esivuokrasopimusta, ja sen vastavakuudeksi hyväksytään ensisijainen kiinnitys kyseiseen tontin vuokraoikeuteen ja sillä sijaitseviin rakennuksiin.

Takauksen myöntämisen lisäksi kunnanhallitus päätti tehdä Kärsämäen konserniyhtiöiden kehittämisrahastosta 240 000 euron suuruisen pääomasijoituksen kyseiseen teollisuushalliin. Sijoituksen edellytyksenä on, että valtuusto myöntää hankkeen loppuosan rahoitusta varten Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:lle takauksen ja molemmat yhtiöt allekirjoittamavat rakennettavaa hallia koskevan esivuokrasopimuksen.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin myös toinen, varsin positiivinen asia. Kärsämäen kunnan henkilöstölle järjestettiin loppuvuonna 2019 työhyvinvointikysely, jonka tulosten yhteenvedossa todetaan Kärsämäen kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin olevan hyvällä tasolla. Esimerkiksi 93 prosenttia kyselyyn vastanneista suosittelisisi nykyistä työpaikkaa tuttavalleen (vertailuaineisto 75%).