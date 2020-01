Ylivieskasta Tehyn Kallion pääluottamusmies, sairaanhoitaja Anna-Kaisa Niemi: Nykypalkoilla ala ei ole vetovoimainen, eikä sijaisuuksiinkaan löydy tekijöitä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät 14. tammikuuta ja neuvotteluja vaikeuttaa se, että vastakkain on vientialojen tasoisia palkankorotusvaatimuksia ja toisaalta kuntien tiukka taloustilanne.

Hoitoalan ammattijärjestöt Tehy sekä SuPer tavoittelevat palkankorotuksia palkkatasa-arvon nimissä sekä sote-alalle omaa sopimusta, jotta saisivat paremmat vaikutusmahdollisuudet palkkaus- ja työehtokysymyksissä.

– Onhan lääkäreillä, muusikoilla ja näyttelijöilläkin oma sopimus, joten miksipä ei sote-alalla, Tehyn Kallion ammattiosaston pääluottamusmies, ylivieskalainen sairaanhoitaja Anna-Kaisa Niemi toteaa.

Palkkatavoitteena on teknologiateollisuuden kaksivuotisen sopimuksen 3,3 prosentin korotustaso sekä lisäksi 1,8 prosenttiyksikköä suuremmat palkankorotukset kuin miesvaltaisille aloille kymmenen vuoden ajan. Esimerkiksi sairaanhoitajan saama alin peruspalkka kuukaudessa on 2 323,84 euroa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Esitetyt korotukset ovat yksi mahdollisuus päästä palkkamontusta sote-alalla. Monessa hallitusohjelmassa palkkaepätasa-arvo on jo tunnustettu, ja siihen on monessa eri pykälässä kirjattu, että se tarvitsee myös konkreettisia toimenpiteitä, Niemi sanoo ja kertoo, että tasa-arvoinen palkkaus on yksi avaintekijä, jotta hoitoalalle saadaan jatkossakin ammattitaitoista henkilökuntaa.

– Tällä hetkellä ala ei ole vetovoimainen, eikä sijaisuuksiinkaan löydy tekijöitä.

Hoitoalalla katsotaan myös, että kiky-talkoot on pidetty.

– Talkootyötä ei tehdä. Joko kiky-tunnit poistetaan tai tehdystä työstä pitää maksaa palkka.

Kunta-alan sopimusneuvottelut koskevat yli 420 000 työntekijää. Kuntatyönantaja KT:n kanssa neuvottelee kolme henkilöstöä edustavaa pääsopijajärjestöä. Näistä yksi on Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo, johon kuuluvat Tehy ja SuPer sekä Suomen Palomiesliitto SPAL. Nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31. maaliskuuta saakka.