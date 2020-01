Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Centrian monimuoto-opetus imee hyvin nuoria opiskelijoita. Opetusjohtaja Jennie Elfving luonnehtii, että Ylivieska on ollut Centrialle monimuoto-opetuksen laboratorio, jonka hyviä kokemuksia pystytään monistamaan Kokkolan ja Pietarsaaren kampuksille. Ylivieskassa on jo kolmatta vuotta aloittanut vain monimuotoryhmiä. Kampuksen opiskelijamäärä on nykyisin samassa 700 opiskelijan tasossa kuin mitä vuonna 2016.

– Monimuoto soveltuu nuorille yhtä hyvin kuin aikuisopiskelijoille. Nuoret kokevat eduksi sen, että monimuodossa he voivat tehdä töitä opiskelujen ohessa. Työ voi olla alueen yrityksiä palvelevaa tutkimus-, innovaatio- ja kehitystyötä. Suurin osa opiskelijoista tulee monimuodossakin opiskelemaan Ylivieskaan sadan kilometrin säteeltä, Elfving kertoo,

Merkittävintä monimuodossa on, että se tarjoaa nuorille projektityötä yrityksissä jo opintojen varhaisessa vaiheessa. Lehtori Hannu Leppälä toteaa, että työvoima- ja asiantuntijapulasta kärsivät yritykset voivat lähteä kasvattamaan Centrian opiskelijasta itselleen laadun ja kehitystyön tekijän.

– Ylivieskassa on entisestään vahvistunut TKI-toiminta, joka vie nykyisin alueen yritykset jo kansainvälisiin Horizon-hankkeisiin. Niihin raha saadaan suoraan Brysselistä, Elfving toteaa.

Aiemmin Centrian TKI-johtajana toiminut Elfving iloitsee siitä, että Centrian, yritysten ja opiskelijoiden kolmijalkainen yhteys on nyt entistä vahvempi. Ylivieskan TKI:n yliopettaja Sakari Pieskä huomauttaa, että ainakin puolenkymmentä muuta ammattikorkeakoulua kävi viime syksynä kyselemässä, miten te noin hyvin TKI:ssä onnistutte.

Päiväopetuksen ja monimuodon rajat ovat hämärtymässä. Kohta on hyvä puhua vain opiskelusta. Monimuodossa opiskeluajan voi ottaa, silloin kuin itse haluaa. Jos ei halua katsoa etänä opintoja illalla, voi katsoa ne päivällä nauhalta. Jos ei halua katsoa opetusta etänä, voi tulla paikan päälle.

– Parasta monimuodossa on opiskelijoille se, että se tarjoaa joustavat mahdollisuudet opiskella. Vapaus vaatii toki myös vastuun ottamista itse.

Nyt on myös sitä, ettieivät kaikki opinnot ole pelkästään iltaisin. On esimeriksi sitä, että joka neljäs viikko on opintoja päiväsaikaan. Akatemiaopintoihin nuoria houkuteltiin robotiikalla ja pelipajalla.

Suosituin koulutusohjelma Ylivieskassa on sosionomi-opinnot. Eri tekniset alat ovat myös olleet suosittuja. Uutta on se, että tietotekniikka on palannut opintovalikoimiin. Ylivieskassa voi nyt opiskella yhteisöpedagogiksi monimuotona, kun opetus on Raudaskylän Kr. Opistolla päättynyt.

– Kun korkeakoulu-uudistus vähensi vuonna 2013 opiskelijamääriä, kun se leikkasi vuonna koulutusohjelmia. Nythän valtiovalta on niitä palauttamassa takaisin. Opintoja voidaan järjestää joustavasti alueen tarpeiden mukaan. Kun oli puute rakennusinsinööreistä, sitä järjestettiin yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Kun on puute matkailun osaajista, niitä järjestetään yhteistyössä Kajaanin kanssa.

Ylivieskassa järjestettiin maanantaina ensimmäistä kertaa Centria – 2. asteen yhteys -tapahtuma. Se oli suunnattu 2. asteen ensimmäisen ja toisen vuoden oppilaille ja oppilaitosten henkilöstölle, keräsi 300 osallistujaa. Tapahtuman esitteli etenkin Centrian Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa jo toteutettuja ja suunnitteluvaiheessa olevia akatemiaopintoja, joita voi suorittaa jo toisen asteen tutkinnon aikana.

Centria Connection markkinoi korkeakouluopintoja, joita voi suorittaa jo 2. asteen opintojen aikana. Ne voi sitten tulevaisuudessa hyväksyä osaksi korkeakoulututkintoa. Luodaan myös opintopolkuja, että pääsee opiskelemaan Centriaan 2. asteen näytöillä.