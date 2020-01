Urheilua olosuhteiden mukaan – Suunnistuskausi avattiin Ylivieskassa keskellä talvea

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jotakin kuluneen talven ominaispiirteistä kertoo se, että Ylivieskassa kesäsuunnistuskausi avattiin tänä vuonna ennen hiihtosuunnistuskautta. Ylivieskan Kuulan järjestämä talvisprintti keräsi lauantaina mukavan määrän osallistujia, kun lähtöpaikkana toimineen JEDU:n pihalta maastoon kirmasi yhteensä 42 suunnistajaa.

Talvisprintin ideoinnista ja toteutuksesta vastasi Kuulan suunnistusjaoston puheenjohtaja Antti Isokääntä, joka kilpailun ratamestarina oli myös suunnitellut rastien paikat.

– Koskaan ennen ei ole tullut järjestettyä tällaisia kisoja tammikuussa. Ajatus talvisprintistä syntyi hetken mielijohteesta. Isot seurat järjestää samanlaisia kisoja niin, miksi ei mekin. Jos jatkossakin on tällaisia kelejä keskellä talvea, niin miksipä ei laitettaisi kisoja jälleen pystyyn.

Harmaan sateinen sää ei lannistanut suunnistusväkeä, sillä paikalle oli saapunut kilpailijoita usealta paikkakunnalta aina Veteliä ja Raahea myöten.

– Tosin hyvin oli porukkaa. Enemmän kuin osasin odottaa. Meillä on keväästä lähtien kovasti toimintaa, kun on sprinttiä, toukokuussa aluemestaruuskilpailuja ja varmaankin iltarasteja siihen päälle. Kaiken kaikkiaan suunnistusjaostossa on toiminta mennyt aktiivisempaan suuntaan ja uusia harrastajia on tullut mukaan, kommentoi Isokääntä.

Yksi paikalle saapuneista suunnistajista oli Kuulaa edustava Jarkko Sipilä, joka palasi radoille ensimmäistä kertaa loukkaantumisen jälkeen. Sipilä selvitti päällepäin haastavan näköiset olosuhteet viiden kilometrin A-radalla 13:nneksi nopeimpaan aikaan.

– Maasto oli mukava juosta. Odottelin, että olisi ollut liukkaampaa. Yksi pätkä oli sellainen, että nastareita tarvittiin, muuten olisi pärjännyt lenkkikengillä. Tietysti nastarit on siinä mielessä myös hyvät, että lihaksia ei tarvitse jännittää niin paljon. Antille täytyy antaa iso kiitos, että järjestää tällaisia kisoja.

Ylivieskan Kuulan talvisprintin tulokset 18.1.2020

Rata A 5km (Läht. 22, kesk. 0, hyl. 0) 1) Alasuvanto Joni KaJu, 22.07, 2) Hyyppä Tuomas KoS, 22.56, 3) Hongell Timo KoS, 23.06, 4) Rannila Tero VetU, 23.37, 5) Viitasaari Tommi Kos, 23.57, 5) Nissilä Jukka Kaju, 23.57, 7) Rannila Oskari VetU, 24.20, 8) Junkala Eero KanUra, 24.54, 9) Niskanen Tapani YK, 25.25, 10) Keski-Ojala Markus KannUra, 26.08, 11) Rannila Tanja VetU, 28.04, 12) Hyyppä Milja KoS, 28.54, 13) Sipilä Jarkko YK, 29.01, 14) Jylkkä Markku YlivKu, 29.31, 15) Högnäs Tore Brahe, 29.49, 16) Törmä Markku KanUra, 32.17, 17) Vaahtera Sanna YlivKu, 32.26, 18) Marjakangas Kari YK, 32.34, 19) Korpijärvi Asko KanUra, 34.32, 20) Tanskala Mikko Salre, 35.10, 21) Tanskala Roope Salre, 35.22, 22) Ekdahl Pirkko NiS, 37.00.

Rata B 3km (Läht. 15, kesk. 0, hyl. 1) 1) Laitala Piia Kaju, 16.04, 2) Hyyppä Liina KoS, 17.54, 3) Rannila Venla Vetu, 19.00, 4) Harju Jouni YK, 20.10, 5) Kontio Anna-Maija YK, 21.17, 6) Koutonen Mikko KaJu, 21.39, 7) Koutonen Juhani KaJu, 22.01, 8) Haarala Jarmo YlivKu, 22.07, 9) Viitasaari Anne Kos, 22.18, 10) Hietaharju Anssi OTaru, 24.02, 11) Tanskala Eeva-Liisa Salre, 26.35, 12) Tanskala Mikael Salre, 26.59, 13) Lamu Mika YK, 30.00, 14) Kaltiainen Anu YlivKu, 40.09, Hylätty: Ketola Pirjo Salre.

Rata C 1km (Läht. 5, kesk. 0, hyl. 0) 1) Sipilä Jami YlivKu, 09.40, 2) Rannila Aatu Vetu, 13.20, 3) Alasuvanto Saku KaJu, 20.35, 4) Alasuvanto Milla KaJu, 21.26, 5) Hyyppä Alisa KoS, 26.11.