Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on Ylivieskan seudun kuntien, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteinen tavoite. Tämä kävi ilmi, kun yhteistyötahot pitivät seutuseminaarin Ylivieskassa perjantaina.

Alueen pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt, vaikka työttömyyden positiivinen kehitys on katkennut ja työttömyys on hienoisessa nousussa. Yritystoiminta on Ylivieskan seudulla vireää ja ELY-keskuksen myöntämän yritysrahoituksen määrä on ollut viime vuonna kasvussa.

– ELY-keskus tavoittelee jatkossa vahvempaa kumppanuutta yrityspalveluita tarjoavien tahojen kanssa. Tarkoitus on myös kehittää uusia toimintamalleja työllisyyden parantamiseksi, elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtaja Petri Keränen ELY-keskuksesta sanoo ja rohkaisee alueen yrityksiä kansainvälistymään.

Työllisyydenhoidon yhteistyömalleja on piirrelty jo kuntien ja viranomaisten välisissä keskusteluissa.

– Olennaista on tehdä työtä yhdessä, hyödyntää toistemme osaaminen ja resurssit sekä välttää päällekkäistä työtä, TE-toimiston johtaja Maire Mäki sanoo.

Hänen mukaansa toimintaa suunnataan tarpeiden mukaisesti maakunnan eri osiin.

– Tällä alueella nousevat osaavan työvoiman saaminen ja työperäinen maahanmuutto, hän kertoo.

Sievin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antti Toivola on Mäen kanssa samoilla linjoilla.

– Huoli työvoiman saatavuudesta on suuri. Pelko siitä, että työvoimaa ei olisi tarjolla, vaikuttaa yritysten laajentumis- ja investointisuunnitelmiin. Tämä on sekä koulutus- että kohtaamiskysymys, hän toteaa.

– On tärkeää, että yritykset saadaan luottamaan siihen, että täältä löytyy työntekijöitä, hän jatkaa ja muistuttaa, että maakunnan eteläosassa syntyvyys on edelleen kohtuullisen suurta, nuoret on saatava sitoutettua alueeseen.

Työvoiman saatavuus on noussut kasvun pullonkaulaksi erityisesti metalli- ja konepajateollisuudessa.

– Teemme entistä tiiviimpää yhteistyötä elinkeinojen kehittämiseksi muun muassa yritystapahtumien järjestämisessä, Petri Keränen sanoo.

Työvoimapulan ratkaisemisessa Keräsen mielestä nousevat kansainvälisen työvoiman saatavuus ja työperäinen maahan muutto. Alueella otettaisiin mielellään vastaan työvoimaa ja perheitä myös maan rajojen ulkopuolelta. Kunnat ovat halukkaita edistämään sitä yhteisvoimin.

– ELY-keskuksella ja TE-toimistolla ovat erinomaiset valmiudet järjestää yrityksille rekrytointikoulutusta. Erityisesti pienet yritykset kaipaavat tukea tässä, Keränen sanoo ja arvelee varsinkin pienten yritysten tarvitsevan apua EU:n ulkopuoliseen rekrytointiin.

– EU:n sisällä edellytykset ovat jo hyvät, hän toteaa.

Työvoiman osaamiseen on myös tarjolla koulutusta. Monet alueen yritykset muun muassa Sievissä ovat käyttäneet tätä.

Kovat tekijät eivät Keräsen mukaan enää tahdo riittää asukkaista kilpailtaessa. Koviksi tekijöiksi hän lukee työpaikan lisäksi asunnon, liikenneyhteydet sekä peruspalvelut.

– Elämänlaatukysymykset ja seudun imago ovat tutkimuksen mukaan tärkeämmät eli harrastusmahdollisuudet, luonto, turvallisuus ja yhteisöllisyys, hän korostaa ja neuvoo:

– Alueen kuntien pitäisi markkinoida esimerkiksi lasten harrastusmahdollisuuksia. Kaupungissa harrastuksiin ja seuroihin pääsyä joutuu jonottamaan, täällä ei.

Keränen neuvoo myös tarttumaan kiinni nuoriin varhaisessa vaiheessa tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.

Rahoituspäällikkö Riitta Ilola kertoo, että rakennerahastoissa on vielä rahaa yritystukiin ja kehittämiseen. Viime vuonna maakunnan eteläosan yrityksille myönnettiin rahoitusta liki kolme miljoonaa euroa. Se on puoli miljoonaa edellisvuotta enemmän.

ELY-keskus on suunnannut resursseja myös alueen tulvasuojelun ja vesihuollon kehittämiseen. Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta tuulivoimainvestoinnit ovat tärkeitä.

Ylijohtaja Jonas Liimatta iloitsi siitä, että maakunnan eteläosan kunnissa on kiinnostusta hiilineutraaliuteen ja kasvihuonekaasupäästöjen hillintään.

– Hallituksella on rahoitusta vesistöjen kunnostushankkeisiin ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen kaikkinensa 45 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden ajalle. Haemme koko ajan hyviä kunnostuskohteita, hän kertoo.