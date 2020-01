Pääkirjoitus: Ylivieskan seudun menestys ansaitsee suuremman huomion

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

20.1.2020

Ylivieskan seutu on saanut jälleen yhden ulkopuolisen todisteen siitä, että alueen menestys on viime vuodet ollut poikkeuksellisen hyvää. Seutu on noussut pitkäaikaisessa kaupunkiverkkotutkimuksessa merkittävien kaupunkiseutujen joukkoon. Kyse ei ole mistä tahansa luokittelusta, vaan vuodesta 1998 saakka jatkuneesta rakennetutkimuksesta, jonka tuloksia hyödynnetään myös kansallisessa kehittämispolitiikassa.

Tuohon ryhmään kuuluu nyt 29 valtakunnan merkittävintä kaupunkiseutua. Siitä on vuosituhannen vaihteen jälkeen pudonnut pois useita alueita kuten Forssa, Jämsä, Raahe, Raasepori, Uusikaupunki, Valkeakoski ja Äänekoski. Uusimmassa päivityksessä pois putosivat myös Varkaus ja Riihimäki.

Edellä mainitut pudokkaat antavat perspektiiviä siihen, missä sarjassa Ylivieskan seutu todellisuudessa painii. Tätä ei aina ymmärretä edes omalla alueella. Pääsy tähän luokittelun ylimpään kastiin on myös harvinaista, sillä mikään muu seutu ei ole samaan yltänyt kahteen vuosikymmeneen.

Vertailun tekijä on MDI-konsulttitoimisto. Sen asiantuntijajoukkoon kuuluu valtakunnan ehkä tunnetuin aluekehitystutkija Timo Aro. Monia muitakin alue-, yhteiskunta- ja talousmaantieteen huippuasiantuntijoita toimiston listoilta löytyy.

Edellisen kerran Ylivieskan seutu noteerattiin samaan tapaan vertailtaessa seutukaupunkien elinvoimaisuutta. Siinä selvityksessä sekä Kalajoki että Ylivieska saivat erittäin korkeat pisteet. Tälläkin kertaa saavutuksen taustalla ovat Ylivieskan nopea kehitys kaupallisena keskuksena sekä Kalajoen vahva matkailuelinkeino valtavine investointeineen.

Kun mennään vielä muutama vuosi taaksepäin, valtakunnan tason uutisena kerrottiin Ylivieskan markkina-alueen nousseen uudeksi päämarkkina-alueeksi suuressa valtakunnallisessa vetovoimatutkimuksessa. Sekin oli harvinainen tapaus.

Näitä noteerauksia pitää entistä voimakkaammin tuoda esiin sekä omalla alueella itsetunnon kohottamiseksi että muualla valtakunnassa tunnettuuden lisäämiseksi. Sanonta kissan hännän nostamisesta pätee tällä alueella, jossa on taipumusta mieluummin väheksyä menestystä kuin ylpeillä sillä.

Myös se on hyvä huomata, että Kalajoki ja Ylivieska kaksikkona toistuvasti niittää mainetta elinvoimaa mittaavissa tutkimuksissa. Olisiko tästä otettavissa vielä enemmän irti rohkeammalla yhteistyöllä?