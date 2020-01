Pakinoitsija P. Veitsi uskoo, että joukkoliikenteelle on edellytyksiä työmatkaliikenteessä: Mennään bussilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus selvittää alueen joukkoliikennettä, sen tarjontaa ja käyttöä. Se kyseli joulukuussa alueen asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikennetarjontaan. Aika harva työmatkalainen käyttää joukkoliikennettä. Toivottavasti tästä ei tehdä johtopäätöstä, ettei sitä tarvita. On nimittäin aika vaikea käyttää palvelua, jota ei ole.

Läänin eteläosa muodostaa laajan työssäkäynti- ja opiskelualueen. Trafiikki Ylivieskaan ja sieltä pois on aamuisin ja iltapäivisin melkoinen. Aika monessa perheessä alueellamme vähintään toinen kulkee päivittäin töissä naapurikunnassa tai kauempanakin.

Jonkin verran näkee työmatkoja taitettavan kimppakyydillä, mutta pääosin ajetaan yksin. Ympäristön ja talouden kannalta tilanne on aika järjetön. Ymmärrettävää tietysti on, ettei yksikään liikennöitsijä voi pitää yllä palvelua, jolla ei ole käyttäjiä. Siksi joukkoliikenteen kehittäminen työmatkoihin sopiviksi ja hinnaltaan kilpailukykyiseksi vaatii suunnittelijoilta paljon. Oma lukunsa ovat toisen asteen opiskelijat, joiden aikatauluihin nykyinen joukkoliikenne nojaa.

On selvää, että pääsyy nykytilanteeseen on asenteissa. Näillä korkeuksilla oma auto on osa egoa. Kun ajaa itse yksin omalla autolla työmatkansa, voi kokea olevansa oman itsensä herra. Lapsellista, mutta totta.

Ruuhka-Suomessa tilanne on erilainen. Suuri osa päivittäisistä työmatkoista taitetaan joukkoliikennevälinein. Se koetaan aivan luonnolliseksi. Tietokoneen avulla monella työaika alkaa jo junassa tai bussissa. Etelässä joukkoliikenteen tarjonta on aivan eri tasolla kuin täällä. Onko kyse siitä, että lisääntynyt tarjonta on lisännyt myös kysyntää? Voisiko täällä käydä samoin?

Metroa tuskin tänne on tulossa, mutta esimerkiksi työaikoihin sopivien bussilinjojen kehittäminen olisi mahdollista. Suunnitteluun mukaan olisi syytä saada myös työnantajat, sillä työaikojen sovittaminen yksiin joukkoliikenteen kanssa olisi aivan mahdollista.

Toimiva joukkoliikenne olisi myös yhteiskunnalle tärkeää, sillä se edistäisi työllistymistä. Monessa perheessä toisen auton hankinta työn takia koetaan ylivoimaiseksi esteeksi ja työn vastaanottaminen naapurikunnasta puuttuvan työmatkaliikenteen takia estyy. Siksi valtiovallan ja kuntien luulisi olevan asiasta edes vähän kiinnostunut.

Luutuneiden asenteiden ja tottumusten muuttaminen sekä työntekijöiden että työnantajien puolelta tulee olemaan kivinen työsarka. Paljon työtä ja ehkä taloudellisia tukitoimiakin se tulee vaatimaan. Silti kannattaa yrittää, sillä pendelöinti näyttää vain lisääntyvän tulevaisuudessa.