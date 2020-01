Hannu Verronen kolumni: Murhia, huumeita ja niiden uhreja

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Puolustuskyvyttömiin uhreihin kohdistuvat rikokset siirtyivät Kalajokilaaksossa vihonviimeiselle tasolleen. Huumeriippuvainen pariskunta murhasi iällä olleen liikuntarajoitteisen naisen. Pariskunta ei ollut enää mikään nuori, ovat noin 35-vuotiaita, heillä on myös tehtynä kaksi pientä lasta. Leimaavimpana tekijänä heissä oli huumeiden käyttö. Se on ennenkin selittänyt henkirikoksia niin Kalajoella kuin Haapavedellä. Ei kannata väittää, että alkoholi olisi päihteenä muita huumeita pahempi.

Kaikissa päihteissä lienee niistä riippuvaisille ihmisille se, että halutaan pää sekaisin. Sitä selitetään usein ahdistuksella, johon tietysti olisi mikä tahansa muu parempi lääke kuin päihteet. Nojaudun väitteissäni haastattelemiini asiantuntijoihin raitistuneisiin alkoholisteihin, jotka yrittävät auttaa muita. Toinen heistä joutui huumeiden takia väkivaltarikoksen uhriksi ja toinen oli rikosten tekijä. Kummallekin heistä sopii vain täydellinen raittius. Sen omaksuttuaan he ovat eläneet hyvää elämää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Syvällisiä selityksiä halutaan sille, miksi tekijät tekevät rikoksensa. Taide on käsitellyt paljon rikollisia ja antanut omat selityksensä, miksi rikoksiin päädyttiin. Jokaiselle rikolliselle riitti aiemmin taiteessa ymmärrystä. Harvoin nähtiin, että kukaan oli pohjimmiltaan paha, vaan jokaiselle annettiin ymmärrystä. Fjodor Dostojevski aloitti Rikos ja rangaistus- kirjallaan murhaajien ymmärtämisen.

Sittemmin on opittu, että on psykopaatteja, jotka pystyvät tunnekylmyytensä takia julmuuksiin muita ihmisiä kohtaan. Heitä ei voi parantaa. Vasta viime aikoina meidän kaikki ymmärtävässä yhteiskunnassa on alettu keskustelu, että pitäisikö korkean uusimisriskin rikolliset pitää vankilassa loppuelämän. Laeissa olisi uudistamista.

Huumeet ja niiden käyttö saavat populaarikulttuurissa käsittämättömän suurta ymmärrystä. Aloin katsoa HBO:n Euphoria-sarjaa puhtaasti sen suuren suosion takia. Se osoittautui muutaman minuutin katsellulla teinisarjaksi, jossa nuoruuden ahdistusta on oikein purkaa huumeisiin. Pöyristyttävää. Kun annetaan suositussa tv-sarjassa nuorille tuollainen toimintamalli, mitä vanhemmat voivat enää tehdä!?

Pahinta huumeissa lienee se, että ne tekevät ihmistä arvaamattomia. Niitä kohtaan ei ole syytä osoittaa ymmärrystä. Huumeiden vastaista taistelua on tiivistettävä joka tasolla. Nuorille on opettava terveitä tapoja purkaa ahdistustaan. Hyvä kasvatusohjeena voi olla se, että väkivalta on aina väärin. Voisiko taide toimia rikoksia ja huumeita vastaan?

Hannu Verronen

hannu.verronen@kpk.fi