Ylivieskan seutu noussut merkittävien kaupunkiseutujen joukkoon – Ensimmäinen nousija kahteen vuosikymmeneen

Ylivieska on noussut merkittävimpien kaupunkiseutujen joukkoon, selviää aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n tekemästä kaupunkiverkkotutkimuksen päivityksestä. Tieto ilmenee Kaupunkipolitiikan uusi aika -kirjasta, joka sisältää kaupunkiverkkotutkimuksen päivityksen.

Merkittävän kaupunkiseudun asema määrittyy tutkimuksessa seitsemän muuttujan kautta. Kaupunkiseutu määrittyy kansallisesti merkittäväksi kaupunkiseuduksi, jos sen suhteellinen osuus väestöstä tai eri talouden toiminnoista ylittää yhden prosentin kansallisesta arvosta tai jos sillä on kansallisesti merkittävä asema hallinnollisesti tai korkeakoulurakenteissa.

Suomen kansallinen kaupunkiverkko on edelleen kattava. Suomessa on 29 toiminnallisesti merkittävää kaupunkiseutua, joista lähes puolet ovat monipuolisia korkeakoulupaikkakuntia tai metropolialueen lähiseutuja.

Toisaalta pudotuspeli pienempien kaupunkiseutujen kohdalla on jo todellisuutta.

Kansallinen kaupunkiverkko on supistunut reilussa kahdessa vuosikymmenessä kuudella kaupunkiseudulla. Kaupunkiverkko oli laajimmillaan vuosituhannen vaihteessa, mutta vuosikymmenten saatossa rakenteen karsiutuminen on vauhdittunut, esimerkiksi nyt joukosta putoavat Varkaus ja Riihimäki.

Tässä päivityksessä merkittävien kaupunkiseutujen joukkoon nousee kahteen vuosikymmeneen uusi seutu, sillä Ylivieskan seutu kaupan keskittymänä nostaa sen mukaan listalle.

Kaupunkiverkkotutkimusta on tehty vuodesta 1998 lähtien. Sen avulla on seurattu kansallisen kaupunkiverkon rakennetta ja kehittymistä, ja kaupunkien luokittelua on hyödynnetty kansallisen kehittämispolitiikan kohdentamisessa.