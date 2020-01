Nivalaan nousee uusi kyläkoulu – Junttilan koulua urakoivan Jivacon toimitusjohtaja rakentaa koulua myös omille lapsilleen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Junttilan uuden koulun rakennustyöt Nivalassa ovat täydessä vauhdissa. Erikoista hankkeessa on se, että rakennusta urakoivan Jivaco Oy:n toimitusjohtajan Antti Vähäsöyringin omatkin lapset käyvät samaa kyläkoulua.

Vähäsöyrinki asuu koulun lähistöllä, ja toinen hänen lapsistaan käy koulua jo nyt ja toinenkin lähitulevaisuudessa.

Pääurakoitsija Jivaco Oy:n toimitusjohtajan Antti Vähäsöyringin (vas.) omatkin lapset pääsevät nauttimaan uuden koulun tiloista. Vastaavana mestarina työmaalla on Lassi Aitto-oja. Eetu Kupulisoja

– Koulun rakentamisen suhteen oli paljon vääntöä, mutta hieno juttu, että poliitikot päättivät koulun rakentamisen puolesta. Nivala on poikkeus, kun sivukylilläkin on kouluja. Se on tosi hienoa, että kaikkia oppilaita ei ole keskitetty isoihin kampuksiin, toimitusjohtaja Vähäsöyrinki näkee.

Vähäsöyrinki toivoo, että uusi koulu olisi kylälle vetovoimatekijä, joka toisi uusia asukkaita ja sitä kautta koululle uusia oppilaita. Tällä hetkellä Junttilan koululla on 99 oppilasta, mutta oppilasennusteen mukaan määrä on putoamassa lukuvuoteen 2025–26 mennessä 60 oppilaaseen.

Tämänhetkisen koululaiset ovat luonnollisesti olleet uteliaita aidan takana tapahtuvia rakennustöitä kohtaan. Työmaan huolellinen aitaus pitää huolen, ettei vaaratilanteita pääse syntymään.

– Tosi hyvin on toiminut yhteistyö koulun kanssa. He ovat antaneet meille työrauhan ja toivottavasti mekin pystymme antamaan jonkinlainen oppimisrauhan paalutuksen jälkeen, Vähäsöyrinki naurahtaa.

Rakentaminen alkoi joulukuun alussa pohjien kaivamisella. Tähän mennessä pohja on paalutettu ja pilarianturoista reilu puolet on valettu.

Uusi koulu rakentuu vanhan vielä käytössä olevan koulun taakse. Eetu Kupulisoja

– Seuraavaksi rakennetaan väestönsuoja. Viikolla 12 asennetaan pilarit ja palkit, ja koulua aletaan rakentaa ylöspäin. Betonirunko on kesällä valmis, ja sen jälkeen aletaan rakentaa puuosuutta. Tavoite on, että ensi talveksi saataisiin lämmöt päälle, Antti Vähäsöyrinki kertoo.

Koulun on tarkoitus olla valmis kesällä 2021. Kesän aikana opetusvälineistö siirretään nykyisistä koulurakennuksista uuteen kouluun, ja kun syyslukukausi elokuussa alkaa, se tapahtuu uudessa koulussa.

– Aikataulu on hyvä, se kuulostaa realistiselta. Saamme tehdä työt huolella ja rakenteet ehtivät kuivua.

Hiihtäjät, moottorikelkkailijat ja muut lumilla liikkujat eivät ole leudosta ja vähälumisesta talvesta innostuneet, mutta rakennusyhtiön toimitusjohtaja katsoo maailmaa erilaisin silmin.

– Rakentajan näkökulmasta nyt on tosi mahtava talvi. Lumentulo tekisi rakentamisen työläämmäksi ja kovat pakkaset hidastaisivat rakentamista, Vähäsöyrinki toteaa.

Koulun pääsuunnittelija on Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta. Antti Vähäsöyrinki pitää tulevaa modernia kaksikerroksista koulua toimivana kokonaisuutena. Uusi koulu rakennetaan nykyisten koulurakennusten taakse.

– Piirustusten perusteella näyttää tosi hyvältä. Suunnitelmat on tehty huolella. Koulussa on paljon muunneltavuutta tulevaisuuden varalle. Iltakäyttöäkin on mietitty, kun liikuntahalliin ja muihinkin tiloihin pääsee erillisestä ovesta. Tänne tulee avarat ja hyvät tilat.

Mahdollisimman pitkälle puusta rakennettava koulu on jaettu useaan sektoriin siten, että oppilailla on omat ulko-ovet. Eskarilaiset ja eka- ja tokaluokkalaiset tulevat yhdestä ovesta. Kolmosilla ja nelosilla on oma ovensa ja viitos-kuutosillakin vielä omansa. Ja kaiken lisäksi koululla on vielä pääovi, jota voi käyttää vaikkapa juhlissa ja muissa suurissa kokoontumisissa.

Koulusta tulee myös kengätön koulu, eli kengät riisutaan heti ulko-ovella.