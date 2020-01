Kulttuurikeskus Akustiikassa viime vuonna 76 000 kävijää – Kevätkauden kattauksessa on entistä enemmän tapahtumia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikan kevään ohjelmisto on entistä laajempi ja pitää sisällään helmi-maaliskuulle ajoittuvan KulttuuriHelmet-kokonaisuuden.

Akustiikka on vakiinnuttanut asemansa alueellisena kulttuurikeskuksena, mistä kertovat myös yleisömäärät. Kulttuurijohtaja Katriina Leppänen kertoo, että viime vuonna Akustiikan tapahtumat tavoittivat liki 76 000 kävijää. Se on aikalailla samaa luokkaa kuin viime vuosina on ollut.

– Tämä oli kolmas vuosi tällä tasolla. Kun katsotaan koko kevättä, niin meillä on Akustiikassa enemmän tapahtumia kuin aikaisemmin. Odotan kovasti, milloin se 80 000 hengen raja menee rikki. Siinä olisi jo täytekakkukahvien paikka, Katriina Leppänen sanoo.

Kulttuurijohtaja on tyytyväinen keväälle rakennettuun ohjelmistoon, joka tarjoaa kulttuurielämyksiä laajalla skaalalla ja monen ikäisille.

– Koossa on monipuolinen kokonaisuus erilaisia konsertteja eri musiikkigenreistä teatteriin, stand up-komiikkaan, musikaaliin ja juhlakonserttiin saakka. Helmikuun puolivälissä on kirjamessut, jotka yhdistetään teemalla ruokaan, Katriina Leppänen kuvailee.

Kevään ohjelmasta hän nostaa esille huhtikuussa pidettävän Imagine – The John Lennon Songbook -konsertin.

– Tämä on kauden isompi ulkomaan tuotantomme. John Lennonin musiikkimaailmaan perehtyvä konsertti on ollut suuri menestys Lontoossa ja tällainen on harvinaista herkkua meillä Akustiikassa. Lisäksi on hienoa saada Neljä Ruusua konsertoimaan Akustiikkaan. Club for Five ja Ilmavoimien Big Band on varmasti myös huikea kokemus, Leppänen jatkaa.

Hän lisää, että lasten ja koko perheen ohjelmistoa on laajennettu entisestään.

– Haluamme lisätä koko perheen kulttuurikokemuksia, mikä näkyy lapsille sopivan ohjelmiston määrässä.

Akustiikan kausiohjelman kannalta on oleellista saada kiertueita pysähtymään Ylivieskaan.

– Manageritoimistot vuokraavat saliamme ja tuovat ohjelmistoaan tänne. Kun huomaamme, että joku konserttikiertue on liikkeellä, otamme yhteyttä ja houkuttelemme tulemaan myös Ylivieskaan. Olen huomannut, että monilla artisteilla kiertue käy koukkaamassa täällä ja jatkaa taas kohti etelää. Valtakunnallisestikin katsottuna Akustiikka on jo todella vetävä kulttuuri- ja konserttitalo, Katriina Leppänen huomauttaa.