Ylivieska järjestää Sun Pampasin yksin – Kaupungin kulttuuripalvelut tuottaa kesäfestivaalin ilman yhteistyökumppania

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sun Pampas kaupunkifestivaali pysyy myös ensi kesänä Ylivieskan kaupungin omana tuotantona. Yhteistyöneuvottelut tamperelaisen tapahtumatuottajan RH Entertainment Oy:n kanssa olivat pitkällä, mutta keskiviikkona kokoontunut kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätyi ratkaisuun, jossa Sun Pampas syntyy ilman yhteistyökumppania.

Kulttuurijohtaja Katriina Leppäsen alkuperäinen esitys oli, että lautakunta hyväksyisi RH Entertainmentin festivaalin yhteistyökumppaniksi. Asia oli esillä ensimmäisen kerran lautakunnassa jo joulukuussa. Keskiviikon kokouksessa Leppänen kuitenkin muutti esitystään ja lautakunta päätti yksimielisesti, että vuoden 2020 Sun Pampas järjestetään Ylivieskan kaupungin kulttuuripalveluiden hallinnoimana tapahtumana edellisvuosien tapaan.

– Lautakunnassa keskusteltiin asiasta ja koettiin, että nyt on kiire päästä asiassa tuotannollisesti eteenpäin, jotta Sun Pampas-ohjelma voidaan julkistaa ja muut järjestelyt etenevät ripeästi. Yhteistyösopimuksen tarkennukset olisivat edellyttäneet jatkoneuvottelua ja uutta päätöksentekoa lautakunnassa, mikä olisi pitkittänyt prosessia useilla viikoilla, Katriina Leppänen avaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yhteistyökumppaneiden hakeminen tapahtumien järjestämiseen on osa Ylivieskan kaupungin tuottavuusohjelmaa.

Ensi kesän Sun Pampasin paikka ja aika ovat tuttuja. Festivaalin pääareena on Ylivieskan jäähalli ja päivät ovat perjantai ja lauantain 5.–6. kesäkuuta. Festivaalin budjetti on 146 500 euroa.

– Saman verran tuloja pitäisi saada kertymään, jotta päästään plus-miinus nolla -tilanteeseen, Leppänen jatkaa.

Myös tapahtuman esiintyjäneuvottelut ovat pitkällä.

– Pyrimme siihen, että pystymme julkaisemaan esiintyjäkattauksen ja saamaan liput myyntiin ensi viikolla, Katriina Leppänen lisää.

Sun Pampasin pääesiintyjät ovat olleet viime vuosina kotimaisen musiikin suuria nimiä. Linja pysyy samantyyppisenä myös tänä vuonna.

– Siihen on kova pyrkimys. Haluamme pitää tapahtuman vetovoimaisena ja se ei onnistu ilman vetovoimaisia esiintyjiä, kulttuurijohtaja linjaa.

Kohta 30 vuotta täyttävä Sun Pampas on vuotuinen festivaali ja kesän aloitustapahtuma Ylivieskassa. Tapahtumalla on ollut vuosikymmenten mittaan useita eri järjestäjiä. Ylivieskan kaupungin kulttuuripalvelut on tuottanut festivaalin kahtena viime vuonna.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kaupungin kulttuuripalveluille 27 000 euron erityisavustuksen tämän vuoden tapahtumien järjestämiseen. Raha käytetään Sun Pampasin sekä toukokuussa pidettävän venäläissuomalaisen kulttuuri-illan järjestelyihin.