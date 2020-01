Ylivieskalaissyntyinen Aki Hietala kirjoitti kirjan rajan takaisen Karjalan hyväntekijästä – Kirja sisältää paljon myös Sortavalan historiaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskalaislähtöinen tietokirjailija, muusikko ja opettaja Aki Hietala on kirjoittanut kirjan rovasti Antero Paanasen elämäntarinasta. Sortavalassa syntynyt rovasti palasi myöhemmin synnyinseuduilleen papiksi ja hyvätekijäksi.

Rovasti Antero Paananen (s.1934) muistelee kirjassa lapsuuttaan Laatokan Karjalassa, Suomen ajan Sortavalassa, pappisvuosiaan ja aikaa 1990–2000-luvuilla, jolloin hänet kutsuttiin Sortavalan luterilaiseen seurakuntaan pitämään jumalanpalveluksia. Samoihin aikoihin Suomessa alkoi tapahtumien ketju, jonka seurauksena Paananen oli lopulta Venäjän puolella vastuussa Sortavalan uuden luterilaisen kirkon rakennushankkeen vetämisestä.

Jäppilän kirkkoherran virasta eläkkeelle jäätyään hän toimi vuosia Sortavalassa Inkerin kirkon luterilaisen seurakunnan vt. kirkkoherrana. Hän on muun muassa toimittanut sinne verkostoineen monenlaista apua, muun muassa 23 000 kiloa vaatteita.

Paanasen vaari Otto Aarnisalo (1864–1942) oli Suomen Kirkon Sisälähetysseuran perustaja Sortavalassa vuonna1905. Hänen äitinsä Siiri oli Aarnisalon tytär ja isä Viljo Paananen Sisälähetysseuran talousjohtaja.

Viime vuosikymmeninä Antero Paananen on saanut elää sodan vuoksi Sortavalassa kesken jäänyttä nuoruutta uudelleen ja ystävystyä kaupungin nykyisten asukkaiden kanssa.

– Teos on omanlaisensa selviytymistarina, lapsen sotakertomus evakkomatkoineen, juuri talvisodan syttymisen 80-vuotispäivän kynnyksellä. Tämä on kertomus humaanista hyväksymisestä, jossa katkeruus menetetystä kodista on poissa, Aki Hietala kertoo.