Lukija kiittelee Ylivieskan seudun kansalaisopiston laajaa ja joustavaa kurssitarjontaa: Hienoja hetkiä harrastusten parissa

Olen käyttänyt jonkin verran Ylivieskan seudun kansalaisopiston palveluja ja nyt olen pari vuotta ollut myös johtokunnassa mukana. Olen positiivisesti yllättynyt, kuinka laaja tarjonta opistolla on eri asioiden opetukseen. Liikunnallisten kurssien pidon ongelmana on ollut muutaman vuoden ajan tilanpuute, kun Jokirannan koulun tilat ovat olleet poissa käytöstä, mutta tilanne paranee kun uudet koulut valmistuvat. Monen alan osaajia on opettamassa eri asioita. Käsittääkseni osa on aivan itseoppineita alansa taitajia ja siirtävät opettajina taitoa nyt eteenpäin oppilaille.

Opisto vastaa myös nopeasti kysyntään. Jos asiakkaat haluavat oppia jotain uutta, niin henkilökunta selvittää, onko se mahdollista, ja kurssi varmaan järjestyy, jos kurssille ilmottautuu tarpeeksi oppilaita, kurssille löytyy sopivat tilat eikä kustannukset ole oppilaille ja opistolle kohtuuttomat.

Tässä lehdessä oli vasta juttua veneentekokurssista kuvien kera, ja näki kuinka innostunutta porukkaa siellä oli veneitä veistelemässä kuin Nooa arkkiaan aikanaan. Varmasti he innolla odottavat ensi kesää ja veneiden vesille laskua.

Itse olen ollut mukana varmaan nyt viidettä talvea luovan kirjoittamisen kurssilla. Opettajat ja oppilaat ovat vuosittain vaihtuneet. Jotkut oppilaat pitävät välivuosia ja sitten ovat tulleet uudestaan kurssille. Nyt taitaa olla jo viides opettaja menossa minun aikanani.

Aina on löytynyt uusia taitavia kirjoittamisen opettajia. He ovat olleet positiivisesti oppilaisiinsa suhtautuvia ja kannustavia. Jokaisen opettajan tunneilla olen oppinut jotain uusia asioita tai erilaisia tyylejä kirjoittaa. Toivottavasti nyt kevätkurssillekkin on tarpeeksi ilmottautuneita, että kurssi voidaan pitää. Kiitokset kuitenkin loistaville opettajille Kristiinalle, Helenalle, Miialle, Outille ja Sarille.

Syksyllä aloitin uuden harrastuksen, kun ilmottauduin mieskuoroon. Kuoron johtajana toimii Olena Mikhailova. Minut otettiin kuoroon todella hyvin vastaan. Muutama esiintyminenkin on jo ollut kuoron kanssa.

Olen toki joskus koulupoikana viime vuosituhannella laulanut kuorossa ja karaokea myös laulanut, mutta kuorossa laulaminen on aivan eri asia. Aiemmin ihmettelin, mitä se kuoronjohtajan käsien heiluttelu siellä laulajien edessä auttaa, mutta nyt toki ymmärrän asian, ja ei voi kuin ihailla kuoronjohtajan ammattitaitoa ja kärsivällisyyttä, että saa tuollaisen ukkolauman laulamaan nuotilleen.

Toki kuorossa on mukana pitkän linjan muusikoita, käytännössä ammattilaisia. Itse en osaa vielä edes nuotteja kunnolla lukea, mutta ymmärrän, ettei niitä saa repiä tai panna hukkaan.

Työssä käyvälle ja perheelliselle on näissä kahdessa harrastuksessa ihan riittävästi ajankulua, mutta ehkä joskus löytyy vielä jotain uutta kurssia kansalaisopistosta mitä voisi kokeilla. Jotain syystä kansalaisopiston oppilaista suurin osa on naisia, mutta suosittelen kaikkia ainakin joskus kokeilemaan jotain uutta harrastusta.

Ari Mehtälä

Ylivieska