Sievin hyvinvointikeskuksen vastaanottoon halutaan yksi lääkäri lisää - Uusien tilojen uskotaan helpottavan kolmannen viran täyttymistä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion Sievin uusi hyvinvointikeskus avattiin maanantaina 13. tammikuuta. Sekä henkilökunta että asiakkaat tervehtivät ilolla uusia, ajanmukaisia, tilavia tiloja. Avajaispäivänä käyneiden sieviläisten asiakkaiden mielestä tärkeintä olisi, että uusien tilojen myötä Sieviin saataisiin vastaanottoon yksi lääkäri lisää.

Sievillä on nykyisellään kaksi osa-aikaista omaa lääkäriä, virkoja Sieviin on osoitettuna kolme. Kallion hoitotyön johtaja Margit Yli-Kotila ymmärtää sieviläisten toivetta ja toivoo, että kolmaskin virka saataisiin täytettyä, ja että uudet tilat auttaisivat siihen. Tilannetta on paikattu siten, että Ylivieskasta on käynyt lääkäri auttamassa Sievissä.

Sieviläiset Kallio-yhtymän asiakkaat Taimi Sivula, 89, ja Jari Suhonen, 60, kertovat, etteivät ole nykyisellään aina päässeet Sievissä lääkäriin. On joutunut menemään Ylivieskaan tai Nivalaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Nyt viimeksi jouduin käymään lääkärissä Ylivieskassa. Se oli sellainen asia, että olen pystyin jatkamaan sen hoitoa Sievissä hoitajan kanssa. Siitä oli avajaispäivän käynnissäni kyse, hoitui nopeasti. Toivon, että lääkäreiden lisäksi uuteen hyvinvointikeskukseen saataisiin myös hoitajia lisää, Sivula korostaa.

Jari Suhonen kertoo joutuneensa asioimaan usein lääkärissä Nivalassa. Hän asuu Järvikylällä, Nivalassa käynnit ovat hänelle itselleen sopineet. Suhosella on sydänasia, joka on vienyt häntä käymään lääkärissä. Uuden hyvinvointikeskuksen avajaispäivänä hän pääsi Sievissä Ylivieskasta tulleen lääkärin vastaanotolle.

– Ikäihmisten takia toivoisin, että he saisivat kaikki lääkäripalvelunsa Sievissä. Täällä lääkäritilanne on ollut pitkään nykyisen kaltainen. Kun olen käynyt Nivalassa, niin hyvää palvelua olen saanut. Kalliossa on hyvät lääkärit, Suhonen toteaa.

Sievin alueylilääkäriErkki Klemetti toivoo niin ikään, että uudet asianmukaiset tilat auttavat saamaan Sievin kolmannen lääkäriviran täytetyksi. Hän tuli vapaapäivänään katsomaan uutta hyvinvointikeskusta. Hän on ollut Sievin lääkärinä yli 20 vuotta. Eläkkeelle pikkuhiljaa siirtymässä oleva Klemetti on tehnyt viime helmikuusta 50 prosentista työaikaa, hänen Sievin kollegansa on tehnyt vuosia 80-prosenttista työaikaa. Vastaanotossa työskentelee lääkäreiden lisäksi lähihoitaja ja kaksi sairaanhoitajaa.

– Kolmas lääkärin virka on ollut Sievissä viimeksi täytettynä yli 10 vuotta sitten. Se oli silloin, kun Kallion edeltäjällä Vieskan terveyskeskuskuntayhtymällä oli vastuulääkärijärjestelmä. Kallion ison talon etuna on, että Ylivieskasta käy meillä lääkäri tilanteen mukaan. Kolmannen lääkärin lisäresurssi tarvittaisiin vastaanottoon. Jos se saataisiin, Ylivieskan apua ei ehkä enää tarvittaisi muutoin kuin loma-aikoina, Klemetti kertoo.

Vastaanotto on vain yksi osa lääkäreiden työtä Sievissä, he käyvät paikkakunnan kouluilla, palvelutalolla sekä tekevät lastenneuvolaa ja yhteistyötä kotisairaanhoidon kanssa. Avajaispäivän Ylivieskan lääkäri oli aamupäivän vastaanotossa ja meni iltapäiväksi palvelutalolle.

– Sievin vastaanotto on kiireettömille ja puolikiireelliselle tapauksille. Kannattaa olla yhteydessä vastaanottoon ennen kuin lähtee tänne lääkäriin, vastaanotossa jonotetaan annettujen aikojen mukaan. Virka-ajan varsinaiset päivystykset tulevat olemaan jatkossakin vain Ylivieskassa ja Nivalassa. Niiden resurssit ovat siihen riittävät.

Margit Yli-Kotila arvioi, että kokonaisuutena ottaen Sievin henkilöstötilanne on hyvä, sijaisiakin on saatu hyvin.

– Uutta on, että Sievissä alkaa käydä depressiohoitaja ja astmahoitaja.