AKK:n kultaisella ansiomerkillä palkittu Ylivieskan UA:n Markku Kivi: "Kertaakaan ei ole käynyt mielessä, että lopettaisin nämä hommat. Vähentänyt niitä kyllä olen, mutta vähentäminen ja lopettaminen ovat täysin eri asiat".

Viime vuoden parhaat autourheilijat palkittiin viikonloppuna AKK:n gaalassa Lahdessa. Tilaisuudessa jaettiin tunnustusta myös autourheilun taustahenkilöille, ja Ylivieskan Urheiluautoilijoiden pitkäaikainen jäsen Markku Kivi oli yksi kultaisen ansiomerkin saajista.

– Minulla on ollut periaate, että niin kauan kuin olen Ylivieskan UA:n hallituksessa mukana, niin minulle ei ansiomerkkiä haeta. Olivat mokomat kasanneet "varjohallituksen" koolle ja laittaneet hakemuksen vireille. Minulle asiasta kerrottiin vasta vähän ennen joulua, Kivi naureskelee.

AKK voi myöntää lajin parissa töitä tehneelle pronssisen, hopeisen sekä kultaisen ansiomerkin. Kiven tapauksesta erikoisen tekee se, ettei hänelle ole koskaan myönnetty pronssista ansiomerkkiä.

– Kun sitä aikoinaan anottiin, ansiomerkin myöntäjät olivat sitä mieltä, että olen ollut niin paljon tekemisissä autourheilun kanssa, että päättivät antaa suoraan hopeisen ansiomerkin, Kivi selvittää.

Kivelle myönnetyn kultaisen ansiomerkin hakuprosessin taustalla on kaksi Ylivieskan UA:n pitkäaikaista puuhamiestä, nykyinen puheenjohtaja Matti Peltola sekä itsekin AKK:n kultaisella ansiomerkillä vuonna 1999 palkittu Ossi Koski.

– Pakkohan Markulle oli kultaista ansiomerkkiä anoa, sillä hän on tehnyt niin paljon töitä autourheilun eteen, että on ehdottomasti merkkinsä ansainnut. Nyt hänelle on se myönnetty, tosin vuosia myöhässä. Luulen, että anomuksen hyväksyminen oli AKK:ssa läpihuutojuttu, Koski perustelee.

Markku Kivi on meritoitunut autourheilun taustavaikuttajana. Kilpa-auton ratin takana Kivi on nähty vain hupimielessä, sillä kilpailijauraa hänellä ei ole.

– Jokin autourheilussa kiehtoi, ja kiehtoo edelleen, vaikka en ikinä itse kilpaa ajanutkaan. Muistan, että nuorena poikana olin innokkaasti seuraamassa nykyisen Suvannon pesäpallokentän kohdalla jokijäällä järjestettyjä kilpailuja. Nuo kisat sytyttivät ensimmäisen kipinän.

Lopullisesti autourheilun pariin Kiven johdatti yksi Kalajokilaakso-lehdessä ollut ilmoitus.

– Silloin oli ns. energiakriisi, jonka aikana autourheilu oli kiellettyä. Kun kriisi päättyi, Paavo Mäki laittoi lehteen ilmoituksen, jossa haettiin autourheilusta kiinnostuneita mukaan seuratoimintaan. Menin kokoukseen ja siitä se lähti. Olin jo mukana, kun järjestimme raviradalla Elvytysajo-nimiset kilpailut, lokakuussa 70 täyttänyt Kivi muistelee.

Kyseiset jokkiskisat järjestettiin vuonna 1979. Tuon jälkeen Kivi on ennättänyt reilun neljän vuosikymmenen aikana olemaan monessa mukana.

AKK:n liittovaltuustossa Kivi oli kahden kauden ajan ja vielä pidemmän rupeaman Kivi on tehnyt ratapuolen lajiryhmässä. Erilaisten autokilpailujen tuomariston puheenjohtajana Kivi on toiminut toistasataa kertaa. Lisäksi Kivi on ollut yksi tärkeimpiä tekijöitä sen osalta, että jääradan SM-sarja on pysynyt hengissä.

Vaikka vuosia autourheilun parissa on takana jo kymmeniä, ei palo autourheilua kohtaan ole laantunut.

– Kertaakaan ei ole käynyt mielessä, että lopettaisin nämä hommat. Vähentänyt niitä kyllä olen, mutta vähentäminen ja lopettaminen ovat täysin eri asiat. Tämä on ollut hyvä vastapaino työlle. Kun olen ollut kilpailuissa hommissa, eivät työasiat ole pyörineet mielessä. Lisäksi tämä on antanut valtavasti uusia tuttuja. Kun reissaan ympäri Suomea, tukiverkko on aina lähellä. Jos tien päällä sattuu jotain, joku sen alueen seurojen ihmisistä varmasti tulee auttamaan, Kivi sanoo.