Ylivieskasta tulossa Hinku-kaupunki – Hinku-verkoston tavoitteena on päästöjen merkittävä vähentäminen

Ylivieskan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki liittyy Hinku-foorumiin. Vihreiden valtuustoryhmä teki viime vuoden helmikuussa aloitteen Hinku-verkostoon liittymisestä. Kyseessä on kasvihuonepäästöjen rajoittamiseen tähtäävä foorumi, johon liittyneet kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Verkoston tavoitteena on, että kunnat vähentävät ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Valtuustoaloitteessa liittymistä perusteltiin muun muassa sillä, että kansallisen ja kansainvälisen ilmastotyön lisäksi myös kunnilla on merkittävä rooli edistää omia toimia, joilla vähennetään kasvihuonepäästöjä.

– Kunnan tekemät päätökset esimerkiksi hankinnoissa, kaavoittamisen ja rakentamisen sekä jätehuollon ja energiatuotannon ratkaisuissa vaikuttavat merkittävästi ilmastotyöhön, aloitteessa todetaan.

Ylivieskan luottamusportaissa aloitetta on käsitelty useaan otteeseen. Ennen päätöstään kaupunginhallitus muun muassa kuuli Iin kunnan kokemuksia Hinku-verkostosta ja ilmastotyöstä. Ylivieskan hallintojohtaja Toni Saranpää huomauttaa, että Iissä tehdyillä toimenpiteillä on myös taloudellista merkitystä esimerkiksi kiinteistömenojen säästöinä.

– Ii on tässä asiassa mielenkiintoinen pikku laboratorio. Siellä on panostettu osallistavaan toimintaan ja asukkaat ovat sitoutuneita, kun heitä kuullaan asioissa, Saranpää huomauttaa.

Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto lisää, että Ylivieskassa on jo tehty joitakin parannuksia vuoden 2007 päästötasoon verrattuna.

– Niitä toimia ei vain ole kirjattu järjestelmällisesti ylös. Hinku-foorumin päästöjen vähentäminen on tavoite eikä siitä jäämisestä ole luvassa sakkoja. Julkisuuden kannalta on tietenkin niin, että hyvä tulos on kiva kertoa eteenpäin, Maria Sorvisto miettii.

Suomessa on tällä hetkellä 71 Hinku-kuntaa. Pohjois-Pohjanmaalla niitä on kahdeksan, joista Ylivieskaa lähimmät ovat Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Raahe. Keski-Pohjanmaalla ei ole Hinku-kuntia.