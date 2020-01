Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Raudaskylän Kristillisen Opiston kehittämistoiminta vahvistuu, kun opisto sai Euroopan sosiaalirahaston ESR:n rahoituksen Duunitie-hankkeelle.

Hanketta rahoittavat myös Pohjois-Pohjanmaan ELY, Nivala-Haapajärven seutukunta, Oulaisten ja Ylivieskan kaupungit sekä Jokilaaksojen Koulutuskuntayhtymä JEDU. Duunitie-hankkeen kustannusarvio seuraaville kahdelle vuodelle on noin 363 000 euroa.

– Duunitie vahvistaa jo käynnissä olevaa työelämävalmennukseen painottuvan Työmatkalla-hankkeemme työtä ja jo päättynyttä kehitysvammaisten palkkatyöllistämiseen tähdännyttä hanketta, joista molemmista on saatu hyviä tuloksia. Myös maahanmuuttajien työelämäosallisuuden vahvistamiseen painottuva Majakka-hankkeemme sai jatkorahoituksen vuoden 2021 loppuun saakka, Raudaskylän Kristillisen Opiston hankepalvelupäällikkö Anne Harvala kertoo.

Opisto on vakiinnuttanut asemansa myös vapaaehtoistoiminnan kentällä. Järjestötoimijoiden tukeminen ja kouluttaminen on kuulunut opiston kehittämistyöhön jo vuosia. Erityslasten perheiden tukeminen eri muodoissaan on edelleen ajankohtaista työtä. Näihin teemoihin keskittyvät ALVA- ja Vankkuri-hankkeet saivat myös toiminnalleen jatkorahoituksen.

Opiston ammatillisessa ja yleissivistävässä koulutuksessa kehitetään koulutusten laatua, työelämälähtöisyyttä ja johtamista. Lukion hankkeissa korostuvat korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kehittäminen sekä kansainvälisyys.

Sosiaalinen kestävä kehitys on Raudaskylän Kristillisen Opiston arvoissa ja strategiassa keskeinen painopistealue: kestävä kehitys näkyy opetussuunnitelmissa ja opetuksessa, ja opisto hallinnoi useita laajoja sosiaalisen kestävän kehityksen kysymyksiin pureutuvia kehittämishankkeita.