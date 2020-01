Sun Pampasin budjetointi ja sopimukset menossa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan valvontaan – Festivaalin yhteistyösopimus lautakunnan päätettäväksi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Sun Pampas -kaupunkifestivaalin yhteistyökuvio tulee keskiviikkona toistamiseen kirjasto- ja kulttuurilautakunnan käsittelyyn. Kulttuurijohtaja Katriina Leppänen esittää joulukuun kokouksen tapaan, että lautakunta hyväksyisi vuoden 2020 Sun Pampasin yhteistyökumppaniksi tamperelaisen RH Entertainment Oy:n. Lisäksi esityksessä todetaan, että tapahtuman budjetointi ja sopimusasiat valmistellaan kaupunginjohtaja Maria Sorviston ja talousjohtaja Joonas Yliluoman valvonnassa.

Lautakunta ei vielä joulukuun kokouksessa tehnyt päätöstä yhteistyökumppanista, vaan päätti, että kaupunki etenee RH Entertainmentin kanssa jatkoneuvotteluihin. Sittemmin festivaalin hintalappu on noussut joulukuussa esillä olleista lukemista. Joulukuun kokouksen esityksestä kävi ilmi, että festivaalin yhteistuotantokuvio osallistaa sekä Ylivieskan kulttuuripalveluja että toista osapuolta 50 000 eurolla. Nyt summana on 75 000 euroa.

Yhteistyökumppanin hakeminen tapahtumien järjestämiseen on osa kaupungin tuottavuusohjelmaa. Kaksi edellistä Sun Pampasia on ollut kaupungin kulttuuripalvelujen omaa tuotantoa.

Katriina Leppänen perustelee lautakunnalle tekemäänsä esitystä riskin ja tuotannon jakamisella. Leppäsen mukaan RH Entertainment on ainoana esittänyt kiinnostuksensa tulla Sun Pampasin yhteistyökumppaniksi.

– Tällä hetkellä yhtiö on ainoa iso toimija, joka on osoittanut kiinnostusta tapahtumaa kohtaan. Yhteydenotto tuli nimenomaan RH Entertainmentiltä. Kysymyksessä on festivaalipromoottori, jolla on lukuisia tapahtumia vuosittain ympäri Suomea, joten heillä on kova kokemus tapahtumajärjestelyistä, kommentoi Leppänen Kalajokilaaksolle joulukuussa.

Leppänen jatkaa esityksessään, että hankintaohjeen mukaan yli 10 000 euron hankinnasta tulisi pyytää kolme tarjousta eri tahoilta, mutta erityisillä perusteilla kilpailuttaminen voidaan jättää tekemättä ja hankinta toteuttaa suorahankintana.

