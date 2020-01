Vieskan Uimarit kahmivat lajivoittoja Uikko-uinneissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vieskan Uimarit ja Nivalan Saukot järjestivät yhteistyössä kansalliset Uikko-uinnit lauantaina Nivalassa. Kilpailuissa Vieskan Uimarit ottivat eniten voittoja. Kaiken kaikkiaan ViesU vei Uikossa 23 lajivoittoa. Tuomas Lämpsä (P10), Emil Koskela (P12) ja Torsti Saarela (P14) uivat kukin neljään lajivoittoon omissa ikäluokissaan.

Toiseksi eniten lajivoittoja keräsi Haukiputaan Heitot, joille kertyi 15 ykkössijaa. Kajaanin Uimaseura puolestaan pokkasi Uikosta 14 lajivoittoa.

Yhteistuumin järjestetyt kilpailut menivät ViesU:n kilparyhmä Ferrareiden valmentaja Jani Ojakippolan mukaan läpi sujuvasti. Ison kiitoksen kisojen onnistumiseta Ojakippola lähettää yhteistyöseura Kempeleen Uimaseuran suuntaan.

– Kempeleestä Heikki Posio ja Pauli Kyllönen tulivat tekemään ajanoton ja tulospalvelun. Ilman sitä apua, me ei pystyttäisi kilpailuja toteuttamaan.

ViesU:n valmentajalla oli syytä olla tyytyväinen myös kisojen urheilulliseen antiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Hyviä uinteja nähtiin paljon Nivalassa. Tämä ajankohta on vähän sellainen, kun joululoma on takana ja jotkut ryhmät ovat saattaneet treenata paljon ja kovaa, mikä aina näkyy. Meiltä oli 29 uimaria mukana, joista kolme kilpaili ensimmäistä kertaa. Se on aina erityinen ja hieno juttu, kun uimareita on ensimmäistä kertaa altaassa.

Nivalassa ViesU:lta oli lähes täysi osanotto altaassa. Seurassa on tällä hetkellä 33 lisenssiuimaria, joista yksi oli lauantaina yläkoulu- ja kaksi maajoukkueleirillä. Parin viime vuoden aikana ViesU:n lisenssiuimareiden määrä on noussut 17:sta reiluun kolmeenkymmeneen. Kova kasvu on tuonut omat haasteensa harjoitteluun.

– Harjoitusvuorojen suhteen mennään resurssien ylärajoilla. Kaikille ei enää löydy lahjakkuutta ja potentiaalia vastaavaa treenimäärää Ylivieskan hallista. Sitä vastaan taistellaan koko ajan. Minunkin ryhmä lähtee sunnuntaina puolen päivän aikaan Oulaisiin harjoittelemaan, mikä ei tietenkään ole optimitilanne, kommentoi Ojakippola.

Nivalan Saukoissa uimareiden määrät ovat puolestaan pysyneet samalla tasolla viime kaudet. Syksyllä kilparyhmän vastuuvalmentajan roolin ottanut Sonja Ekdahl oli kollegansa tavoin kaikin puolin tyytyväinen Uikko-uinteihin.

– Kisoissa tärkeintä on, että ne menevät koko ajan eteenpäin, eikä ole kovin paljon junnaamista. Aikataulussa pysyttiin hyvin ja uimarit paransivat aikojaan, niin tyytyväinen voi olla, kommentoi Ekdahl.

Tuloksia:

T10, 50 vu (7): 1) Olivia Moilanen KaUS 41,30, 2) Iita Poikkimäki ViesU 43,10, 3) Saana Runtti HaHe 43,30.

100 su: 1) Runtti 1.48,88.

50 ru (5): 1) Emma Rautio HaHe 55,25, 2) Poikkimäki 58,93, 3) Runtti 1.02,19.

100 vu (4): 1) Moilanen 1.37,20, 2) Poikkimäki 1.37,53, 3) Rautio 1.39,05.

50 su (7): 1) Runtti 49,34, 2) Moilanen 52,09, 3) Rautio 52,62.

P10, 50 vu (5): 1) Tuomas Lämpsä ViesU 42,04, 2) Matti Leinonen HaHe 44,22, 3) Leevi Koskela ViesU 45,83.

100 su: 1) Koskela 1.57,99.

50 ru: 1) Lämpsä 54,34, 2) Leinonen 59,73.

100 vu (4): 1) Lämpsä 1.36,25, 2) Leinonen 1.41,07, 3) Koskela 1.47,73.

50 su: 1) Jake Pelkonen ViesU 55,62.

100 sku: 1) Leinonen 1.58,53.

100 ru: 1) Lämpsä 2.00,91, 2) Koskela 2.22,17.

T12, 50 vu (12): 1) Vanamo Huotari KaUS 33,76, 2) Anni Lämpsä ViesU 35,35, 3) Iida-Carita Niskanen ViesU 35,73.

100 su (7): 1) Niskanen 1.30,58, 2) Eerika Häcklin HaHe 1.31,07, 3) Neea Junttila ViesU 1.35,40.

50 ru (7): 1) Huotari 43,48, 2) Lämpsä 46,27, 3) Meimi Heikell KUS 51,59.

200 sku: 1) Häcklin 3.14,56.

100 vu (9): 1) Häcklin 1.18,75, 2) Nella Hämäläinen ViesU 1.20,09, 3) Laura Suutari KaUS 1.20,68.

50 su (9): 1) Huotari 41,55, 2) Lämpsä 45,24, 3) Iia Tikka HK 46,28.

100 pu: 1) Häcklin 1.41,27, 2) Hämäläinen 1.46,75.

100 sku (4): 1) Häcklin 1.33,55, 2) Moona Leinonen HaHe 1.43,07, 3) Heikell 1.54,47.

50 pu (4): 1) Vilma Moilanen KaUS 41,97, 2) Niskanen 43,56, 3) Hämäläinen 44,08.

100 ru (7): 1) Lämpsä 1.38,57, 2) Häcklin 1.52,51, 3) Heikell 1.52,66.

P12, 50 vu (9): 1) Emil Koskela ViesU 33,33, 2) Aate Keränen KaUS 36,14, 3) Rasmus Heikkinen KaUS 41,04.

100 su: 1) Aatu Poikkimäki NiSa 1.23,64.

50 ru (5): 1) Koskela 44,99, 2) Keränen 46,54, 3) Iikka Kepanen KaUS 59,01.

100 vu: 1) Koskela 1.16,63, 2) Alvar Mikkola HaHe 1.34,27, 3) Lukas Ruonakoski HaHe 1.38,89.

50 su (5): 1) Poikkimäki 39,34, 2) Kepanen 50,29, 3) Mikkola 51,14.

100 sku: 1) Keränen 1.34,25, 2) Rasmus Heikkinen KaUS 1.58,55.

50 pu: 1) Keränen 47,06, 2) Poikkimäki 47,21, 3) Rico Kettunen IU 51,70.

100 ru: 1) Koskela 1.38,84.

P13 4x50 skuv: 1) ViesU 1.56,83.

T13, 4x50 skuv: 1) HaHe 2.40,00, 2) HaHe II 3.14,63, 3) ViesU 3.15,91.

T14, 400 vu (4): 1) Olivia Kivelä KUS 5.17,21, 2) Tilda Saarela ViesU 5.23,00, 3) Elsa Pelkonen ViesU 5.24,62.

50 vu (17): 1) Eerika Ekdahl NiSa 30,52, 2) Iiris Uusitalo KaUS 30,52, 3) Noora-Maria Linna ViesU 30,86.

100 su (10): 1) Tiia Mielonen NiSa 1.10,74, 2) Vilja Takalo KaUS 1.13,76, 3) Uusitalo 1.16,50.

50 ru (9): 1) Noona Hyrkäs KaUS 40,27, 2) Kivelä 40,42, 3) Peppi Ojakippola ViesU 43,68.

200 sku (5): 1) Iida Kemppainen KaUS 2.46,81, 2) Takalo 2.46,99, 3) Linna 2.47,16.

100 vu (15): 1) Mielonen 1.02,42, 2) Uusitalo 1.07,93, 3) Ekdahl 1.09,03.

50 su (12): 1) Mielonen 32,31, 2) Uusitalo 35,01, 3) Hyrkäs 37,24.

100 pu (6): 1) Saaga Kähkönen ViesU 1.17,08, 2) Takalo 1.20,19, 3) Kemppainen 1.22,03.

100 sku (6): 1) Linna 1.19,60, 2) Iida Häcklin HaHe 1.23,54, 3) Iina Pasuri HaHe 1.25,33.

50 pu (9): 1) Mielonen 32,14, 2) Linna 33,82, 3) Takalo 33,83.

100 ru (13): 1) Ekdahl 1.25,83, 2) Kivelä 1.27,84, 3) Kähkönen 1.29,99.

P14, 400 vu: 1) Tuukka Orre KaUS 5.03,69, 2) Aatu Poikkimäki ViesU 5.46,68.

50 vu (5): 1) Valtteri Kotijärvi HaHe 32,89, 2) Joona Anttila NiSa 35,31, 3) Arttu Ruotsalainen KaUS 40,69.

100 su (5): 1) Torsti Saarela ViesU 1.13,85, 2) Juha-Pekka Heikkinen KaUS 1.19,31, 3) Tuomo Leinonen HaHe 1.20,35.

50 ru: 1) Nicky Rajala KUS 48,77, 2) Anttila 49,95, 3) Ruotsalainen 52,87.

200 sku: 1) Saarela 2.38,50, 2) Orre 2.47,85, 3) Leevi Sammalmaa ViesU 2.49,00.

100 vu (7): 1) Leinonen 1.08,06, 2) Heikkinen 1.08,83, 3) Kotijärvi 1.11,43.

50 su: 1) Sammalmaa 36,80, 2) Jere Kilpeläinen HK 53,36.

100 pu: 1) Oskari Hakkarainen KaUS 1.39,10.

100 sku (6): 1) Saarela 1.12,22, 2) Heikkinen 1.21,86, 3) Kotijärvi 1.24,28.

50 pu: 1) Sammalmaa 34,93, 2) Orre 35,11.

100 ru (6): 1) Saarela 1.23,50, 2) Leinonen 1.27,18, 3) Kotijärvi 1.33,45.

Naiset, 400 vu: 1) Mervi Hillukkala HaHe 5.39,14, 2) Venla Saarimaa NiSa 6.25,05.

50 vu (13): 1) Heidi Kivioja SCV 28,68, 2) Vilma Rintala KUS 29,98, 3) Micaela Moilanen KaUS 30,99.

100 su (5): 1) Kivioja 1.09,72, 2) Jaana Nevala ViesU 1.13,93, 3) Rintala 1.16,53.

50 ru (8): 1) Inka Karjalainen OU 1906 37,76, 2) Rintala 37,84, 3) Nevala 39,78.

200 sku: 1) Ellen Arvo KUS 3.00,59, 2) Paula Pyykkönen NiSa 3.13,02.

100 vu (11): 1) Kivioja 1.01,67, 2) Karjalainen 1.05,85, 3) Rintala 1.06,24.

50 su (8): 1) Nevala 34,25, 2) Ronya Rajala KUS 36,66, 3) Aada Koskela ViesU 37,54.

100 pu: 1) Maija Lämsä KaUS 1.26,09, 2) Sofia Heiskanen KUS 1.27,94, 3) Pyykkönen 1.35,05.

100 sku (8): 1) Rintala KUS 1.14,93, 2) Salla-Maaria Kauppinen KUS 1.18,97, 3) Erika Ruotsalainen KaUS 1.23,06.

50 pu (8): 1) Karjalainen 32,45, 2) Moilanen 35,18, 3) Koskela 36,44.

100 ru (4): 1) Rintala 1.24,32, 2) Arvo 1.29,59, 3) Nevala 1.32,80.

Masters, 50 ru: 1) Hillukkala 45,56, 2) Hanna Mäkinen Koovee 52,39.

50 vu (4): 1) Hillukkala 34,76, 2) Mäkinen 36,10, 3) Johanna Rahko KemPy 36,87.

4x50 skuv (5): 1) NiSa 2.20,61, 2) ViesU 2.21,86, 3) KUS 2.24,75.

Miehet, 50 vu (5): 1) Aaro Paasonen IU 27,24, 2) Tuomas Orre KaUS 28,94, 3) Jeremia Saarinen HaHe 30,49.

100 su: 1) Hugo Mattola KUS 1.09,01.

50 ru: 1) Paasonen 36,97, 2) Saarinen 39,24, 3) Aleksi Peltosaari NiSa 41,30.

100 vu (5): 1) Paasonen 1.02,33, 2) Orre 1.03,52, 3) Saarinen 1.06,17.

50 su: 1) Mattola 30,17, 2) Saarinen 37,14.

100 sku: 1) Orre 1.13,09, 2) Aatu Mäkinen NiSa 1.30,61.

50 pu: 1) Mattola 28,81, 2) Orre 31,20.

100 ru: 1) Peltosaari 1.37,89.

4x50 skuv: 1) HaHe 2.41,77.

Sekaviesti 4x100 vuv (8): 1) ViesU 4.29,98, 2) KaUS II 4.30,47, 3) KaUS I 4.41,29.