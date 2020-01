Lohen pyyntiin omatekemällä veneellä – Kansalaisopiston veneenrakennuspiirissä Sievissä opettaa viidennen polven venemestari

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Moni kalamies unelmoi itse tehdystä puuveneestä. Jos peukalo ei sijaitse aivan keskellä kämmentä, tuo unelma on toteutettavissa.

Sieviläinen Markku Autio on yksi heistä. Armoitettu lohensoutaja totesi ajan nyt olevan kypsän ja alkoi tosissaan puuhata veneenrakennuskurssia. Vastaavaa on touhuttu alueelle ennenkin, mutta hanke on kaatunut sopivien tilojen puutteeseen.

Nyt tilat löytyivät Sievistä Lauri-Steelin hallin päädystä. Kansalaisopisto ei enää voinut kieltäytyä kurssin järjestämisestä, kun valmiina olivat tilat, opettaja ja riittävä määrä innokkaita oppilaitakin. Oppilaspaikat täyttyivät kurssiohjelman ilmestyttyä muutamassa tunnissa.

Lähes kaikilla rakentajilla tavoitteena on kuningaskala lohi. Lohen nousu Väylään, eli Tornion- ja Muonionjokiin 1990-luvun puolivälissä sai aikaan kiinnostuksen myös veneiden rakentamiseen. Tenolle omaa venettä ei saa rajoitusten takia viedä, mutta Väylällä se on mahdollista.

Samanhenkisessä porukassa juttu lentää.

– Kahvihuoneessa on monet tilanteet käyty läpi ja lohta väsytetty, Markku Autio nauraa.

Syyskuun lopussa tusina toiveikkaita veneenrakentajia kokoontui ensimmäisen kerran. Tarpeita ja haaveitakin kartoitettiin opettaja Paavo Mannisen johdolla.

Jokaisella oli jonkinlainen mielikuva omasta veneestä ja sen käyttöolosuhteista. Suunnitelmat alkoivat täsmentyä, ja veneen tarvikkeista tehtiin yhteistilaus kulujen karsimiseksi. Tarpeelliset työkalut ja puristimet olivat myös hankintalistalla. Kaikkea ei kaupasta saa.

– Esimerkiksi lautojen kiinnittämisessä tarvittavat puristimet ovat erikoistyökaluja, joita ei myydä kaupassa. Ne on tehtävä itse, Manninen selvittää.

Veneen rakentaminen alkaa kölistä. Kölipuut taivutettiin ja liimattiin viidestä laudasta höyryttämällä ja puristamalla penkkiin venemallin mukaan. Vaikka maallikon silmä ei juuri huomaa, soutuveneiden erot lähtevät jo kölistä.

– Veneiden mallit ovat kehittyneet vuosisatojen aikana. Vesistöt ovat erilaisia, ja Kainuun järvivene ja Tenon lohivene poikkeavat toisistaan merkittävästi, opettaja Paavo Manninen toteaa.

– Mallit ovat olemassa, eikä pyörää kannata keksiä uudelleen, Manninen veistelee.

Venemallien erilaisuus johtuu siitä, että virtaukset ja aalto ovat eri vesissä erilaisia. Myös sukupolvelta toiselle siirtyvä veneenrakennustaito on muokannut venetyyppejä. Viidennen sukupolven venemestari Manninen tunnistaa esi-isiensä veneen.

– Tietyt valmistustekniikat ja mallit ovat tottuneella silmällä tunnistettavissa, hän sanoo.

Veneiden mallit ovat toki kehittyneet moottorien tulon myötä. Suippoperäinen vene sai peräänsä takalaudan ja alleen siivekkeet veden virtausta ohjaamaan. Massiivipuu on muuttunut vaneriksi ja terva-riivetiivistys synteettiseksi liimamassaksi. Kupariniitit on korvattu ruuveilla.

– Tämän päivän veneissä yhdistellään uusia vaatimuksia ja valmistusmenetelmiä vanhaa kunnioittaen, hän toteaa.

Nyt, kurssin ollessa puolessa välissä, kölien luurangot alkavat saada lihaa ympärilleen. Varsinainen kurssi-ilta on kerran viikossa, mutta omaa projektiaan voi jokainen edistää hallilla omaan tahtiinsa.

Vähän kerrallaan homma edistyy, onpa yksi vene jo pyöräytettynä pukkien päälle oikein päin kaikki laudat asennettuna. Matka tuostakin vaiheesta vesillelaskuun vaatii vielä monta työtuntia. Yksityiskohtien viimeistely ja pintakäsittelyn niksit selviävät ennen kevättä.

– Suurin osa näistä veneistä on vesillä ensi kesänä, ehkä kaikkikin, kurssilaiset uskovat.

Kenties keväällä palaamme asiaan juhlallisen vesillelaskutilaisuuden merkeissä.