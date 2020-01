Ylivieskan uuden valmistuskeittiö Viljan käyttöönotto lähestymässä – Saadaan kylmäkeittiö, ja puurot voisi keittää vaikka jokaiselle ylivieskalaiselle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupungin uusi valmistuskeittiö Vilja otetaan Puhurikadulla käyttöön maanantaina 27. tammikuuta. Palvelujohtaja Eija Kangasoja ja valmistuskeittiön esimies Marjukka Säisä kertovat, että uusien laitteiden ja tilojen saaminen on innostava kokemus. He ja Jokirannan valmistumiskeittiön esimiehenä toiminut Vuokko Koski ovat päässeet alusta asti osallistumaan suunnitteluun, hanke on ollut teon alla kaksi vuotta.

– Kaupunki on kuunnellut toiveitamme hyvin. Se takaa sen, että valmistetaan laadukasta ja turvallista ruokaa. Uuteen valmistuskeittiöön saadaan ajanmukaiset, aiempaa suuremman kapasiteetin laitteet. Kaupungin väkiluku saa huoletta kasvaa ja yhä suuremmista asiakasmääristä kyetään huolehtimaan, Kangasoja kuvailee.

Omassa rakennuksessa toimiminen helpottaa työhön keskittymistä. Rakennuksen sisällä on toimiva logistiikka, samoin lähtevä ja tuleva tavaraliikenne saatu sujuvaksi.

– Kuljetusmatkat lyhenevät ja kuljetusten määrä vähenee. Sijaintimme on hyvä.

Uuden paikan laitteet mahdollistavat entistä laajemmassa mitassa ruokien kylmävalmistuksen. Siinä aina tietyn reseptin mukaan kypsät raaka-aineet sekoitetaan ja pakataan, sitten tarjoilukohteessa ruoka kuumentaan tai paistetaan. Näin voidaan tehdä esimerkiksi kinkkukiusausta.

– Ruokien viilentäminen tehostuu myös, mikä parantaa niiden säilyvyyttä. Meillä on jäädytyskaappien lisäksi kylmätunneli ja kylmäkeittiö. Kun päivällisruoka otetaan palvelukodissa käyttöön vasta iltapäivällä, viilennettynä sen voi viedä samalla kuljetuksella lämpimän lounaan kanssa, Säisä kertoo.

Uudesta keittiöstä eniten ovat hyötymässä palvelutalojen asukkaat. He pääsevät yhä useammin nauttimaan palvelutalossa kuumennettujen ja lämmitettyjen ruokien tuoksuista, mitä he ovat halunneet.

– Monet muut meidän asiakkaistamme eivät ehkä huomaa valmistuspaikan muutosta lainkaan. Tähänkin asti on pystytty tuottamaan hyvää ja laadukasta ruokaa, Kangasoja toteaa.

Lämpimät ateriat kuljetetaan kohteisiin lämpövaunuissa. Niissä ruoka pysyy koko ajan sovitussa lämpötilassa, ruokaturvallisuus siis paranee.

– Vaunut vähentävät fyysistä työmäärää. Ruoka pysyi lämpimänä entisissä styrox-laatikoissakin, Vuokko Koski arvioi.

Varastotilaa ei ole rakennettu, kun eri elintarvikkeita otetaan keittiö Viljaan sisään 2-3 kertaa viikossa. Osa elintarvikkeista, kuten maidot viedään suoraan isoihin palvelukeittiöihin.

– Toimimme niin kuin yritykset, ettemme kerrytä turhaan omia varastojammei, Kangasoja toteaa.

Marjukka Säisä siirtyy uuden valmistuskeittiön palveluesimieheksi Sipilästä, jossa hän on ehtinyt tekemään 30 vuoden työuran. Uutta tulee olemaan se, että toiminta laajenee entistä isommaksi. Jokirannan valmistuskeittiön esimiehenä toiminut Vuokko Koski on ollut perehdyttämässä häntä, miten tehtävässä onnistutaan.

– Tuhansien aterioiden valmistaminen päivittäin tulee vaatimaan sitä, että esimiehen pitää saada tilaukset toimimaan sujuvasti, Koski korostaa.

Aterioiden valmistusmäärät nousevat 4 000 ateriaan päivässä. Kun Sipilän ruoanvalmistus siirtyy keväällä Puhurikadulle, kaikki kaupungin ruoka tulee uudesta valmistuskeittiöstä terveyskeskusta lukuun ottamatta. Ruokaa viedään kouluille, palvelutaloihin, päiväkoteihin ja kaupungintalolle.

– Erikoisruokavalioaterioita tehdään noin 300 päivässä, niiden määrä on kasvussa. Kaikki tavalliset ruoat ovat laktoosittomia, lukuun ottamatta riisi- ja ohrapuuroja, jotka keitetään perinteisesti punaiseen maitoon, Koski toteaa.

Valmistuskeittiön yhdistelmäuuneihin mahtuu kerrallaan aina 90 vuokaa. Yhdestä vuoasta aterioi 15 henkilöä, joten kerralla voidaan paistaa ruoat 1 300 henkilölle. Erikoisruokavalioiden dieettikeittiössä on oma patansa ja uuninsa.

Jos pelkästään puuroa keiteltäisiin, valmistuskeittiöstä saataisiin päivän aikana 18 000 puuroannosta. Vähintään yksi jokaiselle ylivieskalaiselle. Käytössä on kaksi 300 litran pataa, kaksi 200 litran, kaksi 100 litran. Yhdestä isosta padasta saa puurot tuhannelle ihmiselle.

Lukuisien laitteiden lämpö voidaan otetaan uudessa rakennuksessa huippuimureilla talteen ja pystytään ohjamaan lämminvesivaraajan lämmittämiseen. Hyvä ilmastointi ja ilmanvaihto ovat tekemässä hyvät työtilat.

– Salaatit, kylmät jälkiruuat ja muut kylmät ateriat voidaan tehdä 12-asteisessa Kylmäkeittiössä. Sen ansiosta kylmäketju ei pääse katkeamaan.