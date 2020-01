Eetu Kupulisoja on Vaihtopenkin urheilukolumnissaan hiihtotunnelmissa: Onko seuraava dynastia Kalajoki?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalassa loppiaisena hiihdetty maakuntaviesti on monessa mediassa jo perusteellisesti käsitelty, mutta kyseessä oli sen verran hieno ja toimiva tapahtuma, että siihen on syytä vielä kerran palata.

Jos olivat syksyn SM-viestit Ylivieskassa järjestelyiltään moitteettomat, ei maakuntaviesti hävinnyt niille yhtään. Kilpailualue oli erinomaisen toimiva, yleisö pääsi levittäytymään laajasti stadionin lähialueille ja hiihtäjät kävivät säännöllisesti yleisön nähtävillä.

Paikasta toiseen ryntäilleenä toimittajana ehti pysyä harmillisen heikosti kartalla viestin urheilullisesta draamankaaresta, mutta eipä siinäkään isoa vikaa ollut. Pietarsaaren kovat Mäenpäät repivät perinteisen osuuksilla ison kaulan, mutta vapaalla Kalajoki tuli takaa ohi.

On kiehtovaa, kuinka suuri merkitys jokaisella hiihtäjällä on viestijoukkueen menestyksen kannalta. Allekirjoittanutkin liehutti etukäteen yhtään kyseenalaistamatta Haapajärven lippua, mutta kahden poissaolon myötä ero kärkeen kasvoi liki seitsemään minuuttiin.

Ennen Kalajoen kipuamista kärkipallille nähtiin Haapajärven voittoputki, ja tuoreessa muistissa on myös Uusikaarlepyyn hämmentävän pitkään jatkunut dynastia. Kalajoella on joukkueen ikärakenteen puolesta mahdollisuus ottaa edellä mainittujen kuntien tapaan useampi voitto putkeen, kunhan juniorihiihtäjien tuotanto pysyy hyvänä.

Ja miksi ei pysyisi. Kalajoki on voittanut kaksi edellistä koululaisten maakuntaviestiä, viimeisimmän juuri Nivalan Pyssymäellä, joten eiköhän alajuoksulla mitaleista taistella jatkossakin.

Hiihto elää ja voi hyvin. Aivan yhtä hyvin ei mene kaikissa talvilajeissa. Se ei toki ole uutinen, että mäkihypyn tila Suomessa on jossain masentavan ja toivottoman välimaastossa. Nyt näyttää kuitenkin siltä, jos asiantuntijoita on uskominen, että aurinko on laskemassa lajin ylle lopullisesti.

Mäkivalmentaja Tuomas Virtanen lyttäsi sosiaalisessa mediassa kaikkien mäkiviikolla hypänneiden suomalaisten hyppytekniikan säärikulmineen. Junioreiden suhteen tilanne on hänen mukaansa vielä katastrofaalisempi: nuorista hyppääjistä ei kuulemma löydy juuri ketään, joka osaisi edes auttavasti hypätä mäkeä.

Siihen kun lisätään mäkien rapistuminen ja lasten liikunnallisten valmiuksien yleinen heikkeneminen, näyttää pahasti siltä, että Anssi Koivuranta jäi viimeiseksi suomalaiseksi mäkihypyn maailmancupin osakilpailuvoittajaksi.

Eetu Kupulisoja

eetu.kupulisoja@kpk.fi