Pääkirjoitus: Nuorten tukitalo vielä harkintaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

10.1.2020

Ylivieskassa toimiva Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian yksikkö Nuorten tukitalo on sairaanhoitopiirin yt-neuvotteluissa lakkautusuhan alla. Toiminnan suunniteltu lopettaminen liittyy Oulaskankaan sairaalan yhteyteen perustettavaan sosiaalipäivystysyksikköön, johon tukitalon virat mukaan siirtyisivät.

Aloite virkojen siirrosta on tullut Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon väeltä, ei sairaanhoitopiirin johdon tai hallinnon vaatimuksesta. Talon asiakkaat ovat pääasiassa Ylivieskasta, missä on koettu, että palvelun kustannukset ovat korkeat. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on samanaikaisesti lisäämässä voimavaroja erityisesti peruskouluikäisten lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

Tässä lehdessä olevassa laajassa artikkelissa kerrotaan tukitalon toiminnasta sekä henkilökunnan että asiakkaiden kertomana. Jutun perusteella herää väkisin kysymyksiä siitä, ollaanko nyt tekemässä viisasta päätöstä. Vai käykö niin, että säästö yhdessä paikassa kertautuu suurempina kuluina toisaalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tukitalon henkilökunta ja asiakkaat ovat sitä mieltä, että korvaaviksi palveluiksi suunnitellut toimet eivät saavuta tukitalon nykyistä asiakaskuntaa, joka on suurelta osin täysi-ikäistä ja vaatii erityistä tukea. Tukitalon toimintamallia kehutaan toimivaksi nimenomaan tämän asiakasryhmän auttamiseen.

On ymmärrettävää, että niin Ylivieskan kaupunki, peruspalvelukuntayhtymä Kallio kuin alueen kunnat laajemminkin hakevat vaikeaan kuntatalouden tilanteeseen ratkaisuja. Joskus ne ovat erittäin raskaita ja myös sisältävät riskejä.

Nuorten tukitalon kohdalla on kuitenkin syytä erityisen tarkkaan harkintaan ja sen arviointiin, millaisia seurauksia lakkauttamisella voi olla. Lehtijutun kustannusvertailun perusteella on syytä kysyä, saavutetaanko oletetut säästöt varmasti vai maksetaanko kohta kalliimpia maksuja muualle. Korvaavat palvelut täytyy pystyä jollan tavoin järjestämään.

Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden tukemiseen käytettäville veroeuroille ei ole vaikea saada veronmaksajien hyväksyntää. Pelkkä säästö tuntuu tässä tapauksessa kovin kevyeltä syyltä lakkauttaa hyväksi havaittu palvelu.