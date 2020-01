Aappo Jutila Visiitti-kolumnissaan: Tulevaisuus pelottaa aina

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Viikko sitten juhlistimme vuoden vaihdetta ja samalla taas yhden vuosikymmenen vaihdosta. Helsingin sanomien mukaan vuosikymmen vaihtuu kylläkin vasta ensivuoden vaihteessa, mutta suurin osa ihmisistä juhlisti vuosikymmenen vaihdosta nyt. Sosiaalinen media täyttyi ihmisten koosteista, joissa reflektoitiin mennyttä vuotta ja vuosia: Ulkomaanmatkoja, perheenlisäyksiä, valmistumisia, lemmikkieläimiä, täydellistä elämää.

Mielestäni on erittäin tärkeää välillä pysähtyä miettimään, mitä kaikkea on saavuttanut. Historia opettaa, sanotaan. Uuden vuoden alkuun liittyy aina paljon toiveita ja muutoksia. Jostain syystä ajatellaan, että suuret elämänmuutokset on helpompi tehdä kun vuosi vaihtuu. Ehkä tämä liittyy samaan ilmiöön kuin se, kun kirjallisuudessa tutkitaan aikakäsitystä: Elämä ymmärretään usein jatkumoksi, jossa merkittävät tapahtumat toimivat virstanpylväinä, johon kaikkea muuta verrataan. Oli aika ennen vuoden vaihdetta ja aika sen jälkeen.

Itselläni tähän uuteen vuoteen liittyy suuri muutos. Aloitin tällä viikolla graduseminaarin, eli olen oikeastaan opintojeni loppusuoralla. Viime vuosien aikana olen saavuttanut monia asioita. Olen oppinut paljon itsestäni ja mielenkiintoisista asioista. Vuodenvaihde toimii sopivana rajapyykkinä, jonka avulla voi tarkastella näitä saavutuksia.

En halua kuitenkaan ajatella, että nyt olisi ainoa aika vuodesta tehdä suuria muutoksia. Muutenkin vuoden vaihteeseen liittyy niin paljon paineita, kun kaikkialla mainostetaan iskulauseella ”uusi vuosi, uusi minä”. Nyt pitäisi onnistua muuttamaan elämä totaalisesti. Eikait se kuitenkaan mene niinkään. Muutokset tapahtuvat asteittain. Vielä vuosikaan sitten, en olisi ajatellut, että olisin tässä vaiheessa valmis miettimään tulevaa työelämää ja yliopistosta valmistumista. Mutta elämä yllättää ja suuret muutokset tulevat kuin sattumalta, kun niille antaa mahdollisuuden.

Halusinkin nyt vuodenvaihteessa pysähtyä pohtimaan aiempien vuosien saavutuksia, jotta huomaisin kuinka pitkän matkan olen kulkenut. Pysähtyminen auttaa ymmärtämään, että vaikka olo välillä samanlainen kuin ensimmäisenä yliopistovuonna, olen silti kasvanut ihmisenä ja saavuttanut monia hyviä asioita.

Tulevaisuus pelottaa aina. Mutta samalla voi huomata, että myös menneisyydessä tulevaisuus pelotti ja silti kaikki kääntyi parhain päin. En aio tehdä mitään suuria uuden vuoden lupauksia, koska en halua stressata tulevista muutoksista liikaa. Jatkan vain elämääni samalla tavalla kuin ennenkin: eteenpäin.

Kirjoittaja on kirjallisuuden opiskelija, joka yrittää yhdistää opinnot ja oman hyvinvointinsa.