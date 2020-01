Tuiskula vastaa lukijan kritiikkiin – Tanssit loppuvat kevätkauden aikana

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nimimerkki Tanssi tuo iloa! kirjoitti Kalajokilaaksoon mielipiteen, jossa koki saaneensa asiatonta kohtelua Tuiskulassa.

Tanssit alkoivat Tapanin päivänä kello 18, josta tiedotus aloitettiin hyvissä ajoin (yli 2 kuukautta ennen tapahtumaa) kaikissa Tuiskulan omissa sekä esiintyvän orkesterin kanavissa. Tanssi-illan ajankohta oli normaaliin kello 20 alkavaan tanssi-iltaan verrattuna tietoisesti aikaisempi, sillä seuraava päivä oli tavallinen arkipäivä ja monilla oli työpäivä tulossa.

Emme valitettavasti voi ottaa vastuuta kolmansien osapuolien ilmoituksista, ja heidän tiedoissaan lukeekin, etteivät he vastaa tietojen oikeellisuudesta, joten kannattaa varmistaa ajankohtaiset ja paikkansapitävät tiedot tanssinjärjestäjältä itseltään. Jos osaa käyttää nettiä, niin samalla vaivallahan tiedon voisi tarkastaa Tuiskulan omilta sivuilta, sillä näin toimimalla kuitenkin yli sata tanssi-iltaan tyytyväistä asiakasta oli löytänyt paikalle aivan oikeaan aikaan. Nämä asiat myös paikan päällä kerrottiin ja perusteltiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koska emme voi ottaa julkisesti kantaa yksittäiseen tapaukseen sen kummemmin, voimme vain sanoa asiakkaille yleisesti, että mikäli asia on selvitetty ja perusteltu asiallisesti jo useamman tanssinjärjestäjän edustajan kanssa paikan päällä ja kyseessä on asiakkaan oma valitettava virhe, niin meillekin tulee tympääntynyt mieli, kun asiasta räksytetään taholta toiselle. Asiakkaalla on oikeus olla pettynyt, mutta tuntuu myös kurjalle, että tapahtuneen mielipahan jälkeen asiakas ei ota yhteyttä suoraan tanssipaikkaan, vaan kirjoittaa mielestämme tarkoituksellisen mustamaalaushakuisen mielipidekirjoituksen lehteen.

Neljän vuoden tanssienjärjestäjän kokemuksella olemme huomanneet, että tanssien järjestäminen on erittäin vaativa laji, johon oman haastavuutensa tuo paikoin vaativan asiakaskunnan lisäksi tanssipaikkojen ja ohjelmistojen kilpailu ja kannattavuus. Tanssipaikkoja on helppo syyttää huonosta illasta ja mielipahan aiheuttamisesta, jota pahoittelemme omalta osaltamme ja ymmärrämme pettymyksen, mutta toivoisimme, että myös toinen osapuoli katsoisi peiliin ja tarkastelisi omia asenteitaan, puheitaan ja käytöstään.

Kaikki päättyy aikanaan ja Tuiskulan toimitusjohtaja Ami Salmela onkin tehnyt päätöksen, että Tuiskulan järjestämät tanssit loppuvat nykymuodossaan kevätkauden 2020 aikana, jonka jälkeen Tuiskulan ohjelmisto jatkaa elävän musiikin keikkojen, elokuvien ja muun viihteen merkeissä.

Katja Poikkimäki

Tapahtumakoordinaattori

Tuiskula, Nivala

Lue tästä lukijan mielipide