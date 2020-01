Haapajärvinen Miukeli-yhtye on vuoden nuori pelimanni 2020

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Haapajärvi

Suomen Kansanmusiikkiliitto on nimennyt Miukeli-yhtyeen Haapajärveltä vuoden nuoreksi pelimanniksi ja Juho-Antti Koirasen muistorahaston stipendin saajaksi. Palkinto jaettiin Folklandia-risteilyllä perjantai-iltana.

Miukelissa soittaa ja laulaa neljä Jokilaaksojen musiikkiopiston oppilasta. Yhtyeessä pianoa soittaa Jennina Salmela, harmonikkaa Anna Salomaa, viulua Emilia Lappalainen ja lyömäsoittimia Joonatan Lappalainen. Yhtyeen jäsenten ikähaitari on 11–17 vuotta. Kaikki yhtyeen jäsenet myös laulavat.

Miukeli on esiintynyt yli sadalla keikalla, muun muassa Sata-Häme Soi! -festivaalilla, Kaustisen kansanmusiikkifestivaalilla, Haapajärven Teepiknik-tapahtumassa, Samuelin Poloneesissa Helsingissä ja Oulussa, Jyväskylän Rakennusmessuilla, Haapavesi-Folkeilla, Uikon taikaa -festivaalilla Nivalassa, Harmonikkaliiton Harmonikkaristeilyllä sekä Oulaisten musiikkiviikoilla. Miukeli on tehnyt myös päiväkoti- ja vanhainkotikeikkoja. Yhtye soittaa pääasiassa kansanmusiikkia ja pop-musiikkia.

Yhtyeen haitaristi Anna Salomaa on kolminkertainen Suomen Pelimannimestari, sekä 5- että 2-rivisissä, ja kesällä 2019 tuli Folk-sarjan voitto Sata-Häme Soi -festivaalilla. Hän on voittanut myös Kroatiassa kansainvälisen harmonikkakilpailun. Hän sai vuonna 2017 Haapajärven kaupungin kulttuuripalkinnon. Syksystä 2018 alkaen hän on opiskellut Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolla kansanmusiikkia.

Yhtyeen viulisti Emilia Lappalainen on voittanut ja tullut toiseksi Great Composers Competition -kilpailuissa sekä saanut kunniamaininnan ENKOR-viulukilpailusta. Hän on soittanut Haapaveden kamariorkesterin sekä Nuorten LuostoClassic -orkestereiden solistina.

Yhtyeen pianistin Jennin Salmelan säveltämä ”Fanfaari” avasi keväällä 2019 Nuorten hiihdon SM-kilpailut ja oli seremoniamusiikkina palkinnonjakojen yhteydessä. Yhtyeen lyömäsoittaja Joonatan Lappalainen on soittanut AtR-Juniors-orkesterin solistina.