Jazz-vierailu maailman huipulta nähdään syksyllä Ylivieskassa: The Duke Ellington Orchestra lokakuussa Akustiikkaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jazz-legenda Duke Ellingtonin perintöä jatkava amerikkalainen The Duke Ellington Orchestra saapuu konsertoimaan Suomeen lokakuussa 2020. Mestarin pojanpojan Paul Mercer Ellingtonin johtama loistokas yhtye esiintyy myös Ylivieskan Akustiikassa. Muut Suomen-kiertueen paikkakunnat ovat Oulu, Tampere, Turku ja Helsinki.

The Duke Ellington Orchestran pitkä ura alkoi vuonna 1923 ja jatkuu siis tänäkin päivänä. Ikää kokoonpanolla on jo kunnioitettavat 97 vuotta. Duken kuoltua The Duke Ellington Orchestran komento siirtyi hänen pojalleen trumpetisti Mercer Kennedy Ellingtonille. Ja Mercerin kuoltua vuonna 1996 orkesterin johtajaksi nousi Mercerin poika Paul Mercer Ellington.

Duke Ellington oli jazz-musiikin ensimmäisiä suuria säveltäjä- ja kapellimestarinimiä. Perinteisen jazzin – tai ”amerikkalaisen musiikin” kuten Duke Ellington itse tuotantoaan nimitti – saralla hänen maineensa ja saavutuksensa ovat aivan omaa luokkaansa.

Ylivieskassa kokoonpano nähdään 16. lokakuuta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Duke Ellingtonin säveltämät unohtumattomat jazz-klassikot kuten ”Satin Doll” (1953), ”Sophisticated Lady” (1933), ”Mood Indigo” (1930) ja ”Rockin’ in Rhythm” (1931) sekä orkesterissa maailmanmaineeseen nousseiden muusikoiden säveltämät ”Caravan” (1936, säv. Juan Tizol & Duke Ellington), ”Perdido” (säv. Juan Tizol) ja ”Take the ’A’ Train” (1941, säv. Billy Strayhorn) soivat yhä edelleen vuonna 2020 yhtä tyylipuhtaasti ja svengaavasti kuin 1920-luvullakin.

Valtaosalle The Duke Ellington Orchestran ystäville ensimmäisenä mieleen tuleva jazz-klassikko on tietysti ”Take the ’A’ Train”. Kyseisen jazz-klassikon säveltäjä oli orkesterissa lähes kolme vuosikymmentä soittanut pianisti Billy Strayhorn.

Ikivihreä ”Take the ’A’ Train” levytettiin ensimmäisen kerran keväällä 1941. Kappaleen nimi viittaa New Yorkin läpi kulkeneeseen maanalaisen linjaan.

Edward Kennedy "Duke" Ellington – säveltäjä, pianisti ja orkesterinjohtaja – oli syntynyt huhtikuun 29. päivä vuonna 1899 Washingtonissa, Yhdysvaltain pääkaupungissa, jossa hän perusti yhtyeen nimeltä The Washingtonians. Vuonna 1923 Duke kuitenkin muutti Washingtonista New Yorkiin parempien työmahdollisuuksien toivossa.

Läpimurto kuuluisuuteen tapahtui vuonna 1927, kun Duke Ellington yhtyeineen palkattiin vakituiseksi esiintyjäksi suosittuun Cotton Clubiin. Ellingtonin ohella klubin vakioesiintyjiin kuuluivat Louis Armstrong, Count Basie, Fats Waller, Cab Calloway, Billie Holiday, Lena Horne ja monet muut jazz-legendat.

Myöhemmin urallaan nimellä The Duke Ellington Orchestra tunnettu kokoonpano levytti säännöllisesti usealle eri levy-yhtiölle ja esiintyi elokuvissa. Ellington toimi myös muurinmurtajana, kun amerikkalainen jazz murtautui maailman musiikkimarkkinoille. 1960-luvulla hän teki yhtyeineen laajan maailmankiertueen, jolloin hänet nähtiin esiintymässä Helsingin Kulttuuritalollakin vuosina 1963 ja 1964.