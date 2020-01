Ylivieskan kaupungin uusi hallintojohtaja Toni Saranpää on looginen, järjestelmällinen ja joukkuepelaaja

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupungin uusi hallintojohtaja Toni Saranpää on haastatteluaamuna nukkunut ensimmäisen yönsä Ylivieskan arkiasunnossa. Sitä ennen hän vietti iltasella normaalia pidemmän tovin uuden paikkakuntansa ruokakaupassa, kun yritti hahmottaa, mistä kaiken tarvitsemansa löytää.

Tulevana kesänä on tavoitteena löytää – vielä Oulussa asuvalle – perheelle uusi koti Ylivieskasta avaimet käteen -periaatteella. Hän arvioi, että paras paikka tutustua uusiin ihmisiin ja rakentaa paikallista kaveripiiriä löytynee joukkueurheilun parista.

Tämä mies on eläkevapaita kohti siirtyneen hallintojohtaja Maritta Piilin seuraaja, joka asettautui työhuoneeseensa 2. tammikuuta. Saranpää jakaa kaupungintalon yläkerrassa lasiseinäisen "akvaarion" uusien työkavereiden kanssa, eikä kaupungintalon työhuoneiden uudelleenjärjestelyissä tiivistynyt tunnelma jalkapallosta pitävää joukkuepelaajaa haittaa lainkaan.

– Tuntuu kuin kotiinsa olisi tullut, kun ihmiset ovat olleet alusta asti välittömiä ja mukavia, hymyilevä hallintojohtaja kiteyttää uuden työyhteisönsä tunnelmat.

Tutustutaanpa mieheen tarkemmin.

Looginen ja järjestelmällinen. Tällä tavoin hallintojohtaja kuvaa vahvuuksiaan, ja itselleen ominaisella tavalla hän tutustui Ylivieskaan, kun huomasi hallintojohtajan viran olevan avoimena. Ylivieska oli nimittäin aiemmin tuttu lähinnä ohikulkukaupunkina matkalla synnyinpitäjään Seinäjoelle.

– Luin Ylivieskan kaupunkistrategian, ja tykkään siitä, että se on älyllisesti rehellinen ja rohkea strategia, jossa todetaan suoraan, että: "Jos emme uskalla toteuttaa näitä hyviä ajatuksia, niin mikään ei muutu.". Olen kuullut myöskin Ylivieskasta hyvin paljon myönteistä, että täällä on hyvä henki ja halutaan kehittyä sekä kehittää asioita, Toni Saranpää lataa listan perusteista, jotka saivat hänet hakemaan virkaa.

Hallintojohtajan virasta teki vieläkin houkuttelevamman se, että Ylivieskassa on erikseen talousjohtaja. Nimittäin kuntasektorilla on usein hallinto- ja talousjohtajan tehtävät paketoitu yhden viranhaltijan harteille.

Hallintojohtajan monisäikeisessä virassa on kaksi keskeistä tehtävää. Ensiksikin hän pyörittää yleishallintoa eli valmistelee muun muassa kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset sekä toimii näiden kokousten sihteerinä. Toinen painopiste on hoitaa Ylivieskan kaupungin 1 300 työntekijän henkilöstö- ja palkka-asioita.

– Ensimmäiset työpäiväni ovat painottuneet henkilöstöasioihin. Näin vuodenvaihteessa on ollut tiedusteluja virkavapauksista ja työehtosopimuksen mukaisista työkokemuslisistä. Kun toimielinten kokoukset käynnistyvät tälle vuodelle, niin hallintoasiat alkavat nostaa päätään.

Saranpää toteaa, että kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus päättyy maaliskuun lopussa, joten iso asia on se, millaisia asioita se tuo mukanaan.

Miten hallintojohtaja sitten aikoo omalla sektorillaan viedä Ylivieskan kehitystä eteenpäin? Etenkin, kun Saranpää tuo bonuksena mukanaan kehittämisosaamista, jota on työuralla kertynyt yliopisto- ja maakunnallisen liiton tehtävissä.

– Jos toimielimillä on kehittämisajatuksia päätöksentekoprosesseista, joten niihin voin ottaa osaa. Työllistymisasiat kuuluvat myös minulle, joten siellä on varmasti hanketoiminnallisesti kehitettävää. Työllisyystilanne on toisaalta edelleen hyvin hankala, mutta siihen on myös hankerahoitusta haettavissa, kun kehittämisideoita ja aihioita löydetään, Saranpää sanoo ja viittaa samalla kaupungin meneillään oleviin ja toteutuneisiin työllistämishankkeisiin.

– Työllisyystoimin toteutettujen investointihankkeiden hyvä puoli on se, että niistä jää jotain konkreettista elämään. (Esimerkiksi Ylivieskan kuntoportaat. Toim. huom.) Lisäksi lopputulos näkyy ihan eri tavalla kuin abstraktimmissa hankkeissa, missä yritetään poistaa pullonkauloja ja ongelmia.