Seppo Kangas hyödyntää mummo-tarinassaan mehukasta urheilukielen sanastoa: Ylämummon ilmaveivi

Urheilujournalismin kieli on kiehtova oma tyylilajinsa. Se ammentaa ilmaisujaan häpeilemättä eri elämäalueilta ja muuttaa niille uudet lajisidonnaiset merkitykset. Myös sotasanastoa on aina viljelty neuvokkaasti urheilujuhlan tunnelmien maalailuun.

Voisko joskus tehdä toisinkinpäin? Eli varastaa urheilun rikkaat kielikuvat toisenlaiseen tarinaan.

Vaikkapa pikku kertomus Ylämummosta. Hän on sitkeä sissi, Kainuun kylmien korpien kasvatti, joka ammentaa luonteenlujuutensa ulkojäiltä. Siellä pestiin etu- ja jälkipyykit, sieltä kairattiin menestyksen eväät.

Mutta katkeria kalkkeja ei valkopesunkaan jälkeen mummo suostunut nielemään. Sen verran hyvin hän on pelikirjansa lukenut.

Mummon pellinlukutaito on muutenkin vertaansa vailla. Hän päivystää luukulla väsymättä. Pullat ovat aina hyvin uunissa. Kuumassa kamppailussa hän on parhaimmillaan ja lisää pökköä pesään.

Syöttökone leipoo sokkosyötöt, ruokkii namupasseillaan ja vie kahville niin leftin ja kuin raitinkin siipiveikot. Peruskauraa mummolle, joka osaa myös pussittaa huonoistakin asennoista.

Ylämummo vartioi omaa tonttiaan herkeämättä. Sinne ei ole vihollisella asiaa. Hän siivoaa emännän ottein sekä edustan että sivustat.

Aamuvarhain hänet herättää kukko, Kunnia nimeltään, kirkasäänisellä laulullaan. Rivakka ilmaveivi mökin portailla avaa yöpuulla jumittuneet lavat. Musta hetki on yöllinen muisto vain, kun on aika kääntää katseet kohti tulevia koitoksia.

Eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö mummo hoida omaa ruutuaan. Samoilla tulilla hän silittää raitapaidatkin. Siinä joutuu yksi jos toinenkin riepu melkoiseen mankeliin.

Ylivoimansa mummo hyödyntää päivittäin. Hän on väkevin halonhakkaaja rapakon tällä puolen. Alivoimaisenakin hänelle riittää, kun menee tantereelle takki auki – manttelinperijä kun sattumoisin on. Kiveäkään ei tämä voimanpesä jätä kääntämättä, sillä hän on omimmillaan kulmaväännöissä.

Joskus täytyy mummoihmisenkin vierailla uusilla areenoilla. Se ei ole Ylämummolle ongelma, sillä hän viihtyy sekä laitakahinoissa että keskikaistalla eikä vilkuile peräpeiliin. Jotkut tosin saattavat vetää palkokasvin siemeniä sieraimiinsa, kun mummo täydessä vauhdissa vaihtaa kaistaa käänteentekevällä luistelutaidollaan.

Jo nuorena Ylämummo herätti kunnioitusta riuskalla olemuksellaan. Edesottamuksillaan hän sai nuorten miesten puntit tutisemaan olivatpa ne tasan tai ei.

Kova ja arvaamaton veto oli mummon tavaramerkki nuoruusvuosina. Se yllätti myös kylän ökytalon veräjänvartijan, jonka mummo kiersi vanhanaikaisella ja marssi takaovesta sisään.

Mutta se onkin kokonaan toinen stoori se.

Seppo Kangas

seppo.kangas@kalajokilaakso.fi