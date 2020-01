Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Verohallinto lähettää joulu-tammikuussa noin 4,8 miljoonalle suomalaiselle uuden verokortin vuodelle 2020. OmaVerossa kaikkien verokortit ovat olleet saatavilla joulukuun puolivälistä lähtien.

Verokortin vuosituloraja kannattaa tarkistaa. Valtaosalla suomalaisista veroprosentti on jo valmiiksi kohdallaan. Jos tuloraja on kuitenkin liian pieni tai tuloissa on tapahtunut isoja muutoksia, uuden verokortin voi tehdä helposti OmaVerossa. Muutosverokortin tekeminen palvelussa onnistuu koko vuoden ajan.

Tammikuussa 2020 maksettavaan palkkaan käytetään pääsääntöisesti vuoden 2019 verokorttia. Tuloraja kuitenkin nollautuu, eikä tammikuussa saatuja tuloja lasketa mukaan vuoden 2019 verokortin tulorajaan. Jos asiakas on tehnyt vuoden 2020 alusta voimaan tulleen muutosverokortin, käytetään sitä tammikuussakin.

Osa työnantajista saa verokortit suorasiirtona Verohallinnolta, mutta asia kannattaa varmistaa omalta työnantajalta.

– Jos teet muutosverokortin, toimita se aina itse palkanmaksajalle, Verohallinto muistuttaa.

Eläkkeen maksajalle verokortti tarvitsee toimittaa vain kerran silloin, kun jää eläkkeelle tai alkaa saada jotakin uutta eläkettä. Sen jälkeen verokortti toimitetaan eläkkeen maksajalle automaattisesti.

Verohallinto kehottaa tarkistamaan verokortin mukana tulevalta laskelmalta koko vuoden tulorajasi. Jos tuloraja on sopiva, verokorttiin ei tarvitse tehdä muutoksia. Jos tuloraja on liian pieni tai suuri, voi uuden verokortin tehdä OmaVerossa. Jos vuoden aikana tuloihin tai vähennyksiin tulee merkittäviä muutoksia, voi uuden verokortin tehdä OmaVerossa milloin vain. Vero.fi -sivuilla olevalla verokorttilaskurilla voi laskea, tarvitseeko veroprosenttia muuttaa.