Viimeinen broadsheet-kokoinen Kalajokilaakso ilmestyi tänään: Isojaska on ollut myös kukkakaupan tärkeä kaveri Ylivieskassa ja Oulaisissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Myös kukkakaupat jäävät kaipaamaan sivukooltaan isoa broadsheet-kokoista keskiviikon Kalajokilaakso-lehteä.

– Kaipaus on ammatillista, sillä olen oppinut kyllä lukemaan pienempääkin lehteä, Päivi Hiitola sanoo.

Hiitolan Kukkatalo ja Hautaustoimiston tiskin alle omalle tärkeälle paikalleen isojaska on kiertänyt mutkan kautta. Yrittäjät Päivi ja Timo Hiitola kertovat, että kehitysvammaisten työtoimintakeskus Kipinä tarjosi heille palvelua, joka on helpottanut kukkakaupan työtä jo reippaasti yli kymmenen vuotta.

– Saamme sieltä valmiiksi auotut lehtiaukeamat, jotka voimme laittaa tiskin alle sille mitoitetulle paikalleen odottamaan käyttöä.

Timo Hiitola laskee, että yhdessä valmiiksi auotussa lehtipakassa on 20-30 lehteä.

– Meillä on näitä lehtipinkkoja jemmassa kahdessa jätesäkissä täällä Ylivieskassa ja kahdessa pussissa myös Oulaisisten liikkeessä, Timo Hiitola sanoo ja miettii, ovatko ne nyt viimeiset.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Päivi Hiitola naurahtaa, että Timo on ohjeistanut jo jonkin aikaa, että nämä lehdet ovat kullanarvoista tavaraa.

– Kun ne loppuvat, niin olemme ihmeissään!

– Pakkauskulut nousevat, jos joudumme turvautumaan ostokääreisiin, Timo Hiitola mainitsee ja kertoo, että viime talvena he hankkivat hetken aikaa tukun kautta makulatuuripaperia eli puhdasta sanomalehtipaperia.

Hiitolat pohtivat, että pakkausmateriaalien hintaa on kuitenkin vaikea mennä lisäämään kukkien hintaan.

– Kukkien paketointi kuuluu erikoisliikkeen palveluun! Toisin on Hollannin kukkakaupoissa, jossa saimme kuulla, että on pelkästään asiakkaan huoli ja ongelma, millaisessa paketissa haluaa kukkansa kuljettaa. Siellä kukkakaupasta annetaan kukka sellaisenaan, kun katsotaan, että se on kauneimmillaan ilman pakkausmateriaaleja. Ei muuten onnistuisi meidän ilmastossa, ja ellei leikkokukalle laiteta kosteutta matkaan, niin ei se tykkää olla pitkään paketissa, Päivi Hiitola sanoo.

Kukkakaupan sanomalehtipaperin tarve on laajasti tiedossa.

– Kun tuli tieto, että keskiviikon Kalajokilaakson sivukoko pienenee, niin asiakkaat tulivat kysymään, saavatko he kierrättää lehtiä myös meidän käyttöön. Olemme ottaneet vastaan lehtiä, ja työelämään tutustuneet TET-koululaiset ovat aukoneet niitä lehtiarkkeja valmiiksi, Päivi Hiitola sanoo.

– Ilmastonmuutos säästi meiltä joulun aikana pakkauspaperia, sillä lauhalla säällä joulukukkia on voitu pakata sellofaaniin. Etelän aurinkoon ja ilmastoon tottuneet herkät joulutähdet ja -kaktukset pitää tuolloinkin paketoida sanomalehtipaperiin. Kukka tarvitsee ympärilleen suojapaperia lämpötiloissa, missä vesi jäätyy eli kun lämpötila putoaa nollan alapuolelle, Timo Hiitola kertoo.

Sanomalehtipaperin käärimisessä kukan ympärille on oma tekniikkansa. Koko lehteä ei kerralla kääräistä, koska silloin paketin lämmöneristyskyky heikkenee.

– Kukka saa ympärilleen yhden aukeaman kerrallaan, jolloin paketista tulee ilmava. Kahdenkymmenen asteen pakkasessa tarvitaan 3–5 sivuaukemaa.

Hiitolat toteavat, että sanomalehtipaperi ja pienempi tabloid-Kalajaska tulee palvelemaan kukkakaupoissa jatkossakin. Jo nyt se on sujahtanut erityisesti tulppaanikimppujen ja pienten kukkien ympärille.

– Toivoisin lehden kuitenkin ilman niittejä, koska niitä on kova työ pihdeillä nyppiä irti. Sivut pitää saada irroitettua, ettei tule kylmempää pakettia, Timo Hiitola toivoo.

Hautaustoimiston pöydällä on muistovärssyjä-kirjasia. Pyydän lopuksi muistosanat isokokoiselle Kalajokilaaksolle:

– Hyvästä yhteistyöstä kiittäen, Timo Hiitola päättää painokkaasti.

Tänään keskiviikkona ilmestyy viimeinen sivukooltaan iso Kalajokilaakso – Rautiossa Miikkulaisen lehmät jäävät sitä utareineen kaipaamaan

Printtilehden sivukoko kutistunut brodarista tappiin