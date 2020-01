Oulaskankaan synnytysasia on nyt loppuunkäsitelty – Apulaisoikeusasiamies moitti vain ministeriön tiedotusta, mutta ei puuttunut Valviran päätöksiin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Marja Sakslin moittii sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 17. heinäkuuta 2018 Oulaskankaan synnytysten jatkumisesta antaman tiedotteen sisältöä harhaanjohtavaksi, mutta ei puutu sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran toimiin ja päätöksiin, jotka johtivat synnytysten lakkauttamiseen Oulaisissa reilu vuosi sitten.

Apulaisoikeusasiamies katsoo, että Valviran marraskuun 7. päivä 2018 tekemä päätös ei ole muutoksenhakukelpoinen.

Moititussa tiedotteessa STM kertoi myöntäneensä Oulaskankaan synnytysten jatkumiselle poikkeusluvan vuoden 2021 loppuun asti. Siinä todettiin muun muassa, että "kohentuneiden laatutekijöiden on arvioitu täyttävän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaiset vaatimukset".

Oulaisten kaupunki ja maakunnan eteläosan kaikki edellisen vaalikauden kansanedustajat jättivät Valviran toiminnasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle marraskuussa 2018. Kantelijoiden mielestä Valviran päätös synnytysten lopettamisesta syntyi virheellisessä järjestyksessä ja perustuu osittain vanhentuneisiin tietoihin. Valittajien mielestä päätös asetti Oulaskankaan toiminta-alueen asukkaat perustuslain turvaaman yhdenvertaisuuden sijaan eriarvoiseen asemaan suhteessa vastaaviin tilanteisiin muiden sairaaloiden alueilla. Päätökseen sisältyi heidän mielestään myös virheellinen valituskielto.

Kansanedustajat ja Oulaisten kaupunki vaativat asian palauttamista Valviralle uudelleen käsiteltäväksi. He vaativat myös, että uudelleen käsittelyn yhteydessä edellytetään, että valvontaviranomaisella on käytössään kaikkia synnytyksiä hoitavien sairaaloiden ajantasaiset tiedot sairaaloiden tiloista, laitteista ja välineistä sekä henkilöstöstä ja henkilöstön pätevyydestä.

Oulaskankaan synnytysasia on joulukuussa annetulla apulaisoikeusasiamiehen päätöksellä käsitelty loppuun Oulaisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kai Pajalan mukaan.

– Harmittaahan se, ei voi mitään. Tämä on viimeinen piste synnytyksille Oulaisissa, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessakin istuva mies sanoo.

Vaikka mieli on haikea, Pajala on kiitollinen siitä, että sairaanhoitopiiri on satsannut Oulaskankaaseen ja kompensoinut synnytysten menetystä. Viimeisen vuoden aikana sairaalassa on tehty remonttia kolmella miljoonalla eurolla ja miljoona on varattu tälle vuodelle.

– Leikkauspuoli on laajentunut, sosiaalipäivystys alkamassa ja ensihoidolle suunnitellaan uusia tiloja. Tilat ovat hyvässä kunnossa, vaikka ovatkin vanhat, Pajala sanoo ja uskoo toimintojen laajentumisella turvattavan Oulaisissa annettavan hoitajakoulutuksen harjoittelupaikat.

Oulaskankaan rooli päivystävänä sairaalana on Pajalan mukaan tärkeä osa maakunnan ja sairaanhoitopiirin strategiaa. Ensihoidon siirtyminen Oulaisiin tukee tehtyjä linjauksia. Vuosittain Oulaskankaalla on noin 25 000–30 000 päivystyskäyntiä.